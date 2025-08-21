Desde el Portón del oeste: La Fiesta Criolla de Luan Toro tendrá una edición histórica

InfoHuellaZonales18 de agosto de 2025
La rectora del Instituto de Formación Docente ITES Victorica, Laura Tello, anunció la apertura de la Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables, una propuesta académica innovadora y con gran proyección laboral para el 2026 en un campo estratégico para el presente y el futuro.
Este fin de semana se realizará la primera edición del tradicional Festival del Portón del Oeste con su categoría de Fiesta Provincial recientemente obtenida.
Coordinadores de curso, asesores pedagógicos, auxiliares docentes y técnicos del Ministerio de Educación de La Pampa (nivel Secundario, modalidades Técnico Profesional e Inclusiva, equipo de Políticas del Cuidado) participan, en dos jornadas presenciales, del ciclo de encuentros llamado “Diálogos para la convivencia escolar”.
"Echeveste es tan burro que desconoce convenios de trabajo". La referenta gremial, Liliana Rechimont, comparó al subsecretario de Turismo, Saúl Echeveste, con la diputada libertaria Lilia Lemoine, por sus dichos contra las y los trabajadores estatales.
Entre las 19 y 20 horas del miércoles se produjo un homicidio con el uso de un arma de fuego en el campo “El Boitano”, ubicado a 25 kilómetros de la localidad de La Humada. El presunto autor del hecho es hermano de la víctima. Ambos son hombres, mayores de edad y residentes en la localidad.