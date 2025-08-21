Desde el Portón del oeste: La Fiesta Criolla de Luan Toro tendrá una edición histórica

Este fin de semana se realizará la primera edición del tradicional Festival del Portón del Oeste con su categoría de Fiesta Provincial recientemente obtenida.

Ayer por la mañana se presentó en la Secretaría de Turismo la novena edición de la Fiesta Criolla Portón del Oeste, que se realizará este fin de semana en la localidad de Luan Toro. En esta oportunidad, el evento tiene una particularidad importante: se desarrollará por primera vez como Fiesta Provincial, dado que obtuvo ese reconocimiento. "Es un orgullo que esta Fiesta Criolla tan tradicional se sume a nuestra lista de Fiestas Provinciales, que ya superan las 50", señaló el secretario de Cultura, Pablo Lucero.

Aunque la actividad comenzará el viernes 22 y termina el domingo 24 a la noche, el acto central será el sábado a las 15:00. En esta primera edición como Fiesta Provincial, el Portón del Oeste presentará una grilla de actividades muy atractiva. El sábado habrá un desfile de instituciones y fuerzas vivas de Luan Toro, del que formarán parte también 20 tropillas.  El domingo, en tanto, mostrarán sus habilidades en el campo los jinetes campeones. En la jornada del sábado habrá también un espectáculo musical y una peña folclórica. Actuarán Los Caldenes, Renacer y Leo Chemandi.  La intendenta de Luan Toro, Mónica Valor, agradeció el apoyo del Gobierno provincial y destacó el logro. "Para nosotros es una gran satisfacción que nuestra actividad sea considerada como Fiesta Provincial, y lo vamos a celebrar con un festival que se propone brindar entretenimiento a todas las familias que se acerquen a acompañarnos".

