La Escuelita de Bádminton de Telén se destacó en Lonquimay

La escuelita Municipal de Bádminton de Telén tuvo una destacada participación en la 5ª fecha del Circuito Pampeano, que se desarrolló este fin de semana en la localidad de Lonquimay. Los y las deportistas locales lograron excelentes resultados en distintas categorías, sumando puntos y experiencias valiosas.

25 de agosto de 2025
En U15 femenino, Alfon Bazán alcanzó el segundo puesto, mientras que en U15 Disca, Ismael Romero obtuvo el Primer Puesto.

En la categoría U13 femenino, los logros fueron los siguientes: Alay Ortiz en Primer Puesto, Kayla Rodríguez Segundo y Magalí Hernández Tercer Puesto.

En U11 femenino también hubo podio completo: Primer Puesto pata Matilda Román, Lucía Victoria Segundo Puesto y Naiquén Pescara Tercer Puesto.

Por su parte, en U11 masculino se destacaron: Dylan Balquinta con Primer Puesto, Simón Acuña Tercer y Xavi Rodríguez, Cuarto Puesto.

Finalmente, en la categoría U9, donde el objetivo principal es la participación y la experiencia en cancha, dijeron presente: Zahira Zapata, Lío Ortiz y Bautista Herrera.

Maxi Acuña Echeveste, a cargo de la Escuelita de Bádminton Telén felicitó a cada jugador y jugadora “por representar con compromiso y dar lo mejor en cada partido, resaltando que cada competencia es una etapa de aprendizaje y autoevaluación”.

Por último, agradeció el acompañamiento de las familias, al que destacó como “un pilar fundamental en el crecimiento de los pequeños y pequeñas deportistas”. 

La próxima fecha es el próximo 13 de septiembre en Doblas y luego le sigue el abierto de Bádminton que se llevará a cabo en Santa Rosa los días 17, 18 y 19 de octubre. 

