Liga del Oeste: Algarrobo del Águila se consagró Campeón de la Finalísima

La revancha de la Finalísima se jugó en la cancha de piso sintético de Algarrobo, donde el local se impuso por 1 a 0 en el tiempo reglamentario gracias a un gol de penal marcado por Adrián Urbano Suárez.

Como Puelén había ganado 2 a 1 en la ida, el campeón anual se definió con remates desde el punto de penal. Y allí la figura fue el arquero local Thiago Sánchez, que atajó dos penales y convirtió el suyo para que Las Águilas del Oeste se impongan por 3 a 2.

En la definición, para Algarrobo del Águila convirtieron Adrián Suárez, Franco Palacio Modón y Thiago Sánchez; mientras que fallaron Rodrigo Martínez Branca y Raúl Lucero. Para Puelén anotaron Naim Jasin y Federico Leguizamón; mientras que fallaron Emanuel Moyano, Jairo Romero y David Yantén.

Fotos: Esmir Amaya

Así, Algarrobo del Águila, que había sido el campeón del Torneo Clausura, venció a Puelén, campeón del Apertura, y se quedó con la Finalísima Anual 2025.

La Liga del Oeste es parte del Torneo Provincial de Fútbol Municipal (TPFM) que organiza la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social de La Pampa en conjunto con las municipalidades participantes.

En esta temporada 2025 formaron parte de la Liga del Oeste (Primera División) los siguientes equipos: Algarrobo del Águila, Puelén, Santa Isabel, La Humada, Municipalidad de 25 de Mayo, Alta Gracia de 25 de Mayo, La Reforma, Puelches, Cuchillo Có, Chacharramendi y Gobernador Duval.

