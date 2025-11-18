Liga del Oeste: Algarrobo del Águila se consagró Campeón de la Finalísima

Telén dice presente en el Abierto de Bádminton de la República Argentina
Unos 150 jugadores participan del torneo en el Polideportivo Butaló de Santa Rosa, La Pampa.
Algarrobo del Águila se consagró campeón de la Finalísima Anual de la Liga del Oeste de fútbol, al vencer por penales a Puelén 3 a 2, luego de ganar 1 a 0 el partido de vuelta e igualar la serie con un global de 2 a 2.Deportes18 de noviembre de 2025InfoHuella
La revancha de la Finalísima se jugó en la cancha de piso sintético de Algarrobo, donde el local se impuso por 1 a 0 en el tiempo reglamentario gracias a un gol de penal marcado por Adrián Urbano Suárez.
Como Puelén había ganado 2 a 1 en la ida, el campeón anual se definió con remates desde el punto de penal. Y allí la figura fue el arquero local Thiago Sánchez, que atajó dos penales y convirtió el suyo para que Las Águilas del Oeste se impongan por 3 a 2.
En la definición, para Algarrobo del Águila convirtieron Adrián Suárez, Franco Palacio Modón y Thiago Sánchez; mientras que fallaron Rodrigo Martínez Branca y Raúl Lucero. Para Puelén anotaron Naim Jasin y Federico Leguizamón; mientras que fallaron Emanuel Moyano, Jairo Romero y David Yantén.
Así, Algarrobo del Águila, que había sido el campeón del Torneo Clausura, venció a Puelén, campeón del Apertura, y se quedó con la Finalísima Anual 2025.
La Liga del Oeste es parte del Torneo Provincial de Fútbol Municipal (TPFM) que organiza la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social de La Pampa en conjunto con las municipalidades participantes.
En esta temporada 2025 formaron parte de la Liga del Oeste (Primera División) los siguientes equipos: Algarrobo del Águila, Puelén, Santa Isabel, La Humada, Municipalidad de 25 de Mayo, Alta Gracia de 25 de Mayo, La Reforma, Puelches, Cuchillo Có, Chacharramendi y Gobernador Duval.
Desde el martes 23 y hasta el viernes 26 de septiembre, deportistas de la Zona VI participan de las finales de los Juegos Deportivos Pampeanos Sub 16 en la ciudad de Santa Rosa.
Alrededor de 900 atletas participaron hoy en la inauguración de los Juegos Deportivos Pampeanos (JDP) Sub 14, cuya fiesta se realizó en el estadio del club Estudiantes, en donde el atleta Ernesto Galván de 88 años fue el encargado de encender el pebetero.
La escuelita Municipal de Bádminton de Telén tuvo una destacada participación en la 5ª fecha del Circuito Pampeano, que se desarrolló este fin de semana en la localidad de Lonquimay. Los y las deportistas locales lograron excelentes resultados en distintas categorías, sumando puntos y experiencias valiosas.
Mirá las fotos de JULIO FREITES - En una jornada cargada de adrenalina y emoción, el piloto victoriquense Fernando "Chinano" Mendiara brilló en la categoría Cuatri Pro, quedándose con lo más alto del podio tras completar 8 vueltas del exigente circuito Los Pinos en tierra oesteña.
Este domingo 17 de agosto, Victorica será escenario de la quinta fecha del Campeonato Enduro PMP, una jornada que promete emoción y adrenalina sobre dos y cuatro ruedas. La cita tendrá lugar en el circuito ubicado en Ruta 10, Charca Los Pinos, kilómetro 195, con la participación de destacados pilotos locales y regionales.
Se trata de unas 20 personas vinculadas a Programas Sociales y alrededor de 10 que realizaban tareas por día u hora en distintas áreas del municipio. ¿Qué va a pasar con esas familias?, ¿Está previsto algún tipo de ayuda?
Así como el gobierno de Milei ve en los jubilados una variable de ajuste, el municipio de Telén también fue por lo más sensible, reducir los días que brinda comida a niños y niñas el comedor.
La presidenta del Tribunal de Cuentas de La Pampa fue reelegida como Secretaria Institucional del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina (SPTCRA).
Un importante operativo de ablación de órganos se llevó a cabo entre la noche del domingo y la mañana de este lunes en el Hospital Favaloro, de Santa Rosa. Profesionales del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y del propio centro de salud trabajaron en conjunto para realizar la ablación al adolescente de 13 años que había sufrido un balazo accidental en Jacinto Arauz.
En la práctica significa que el aumento de Coparticipación previsto en el proyecto de Presupuesto 2026 - del 35,3 % promedio- oscilará entre el 37,65 % y el 31,53 % según los nuevos índices para cada municipio.