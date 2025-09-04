Choque entre dos camiones en Ruta 13: uno de los choferes fue trasladado a General Acha

Un vecino de Victorica y una maestra de 25 de Mayo chocaron en la ruta 151
Ambos ocupantes recibieron atención médica y ya recuperaron el alta. Los vehículos, un auto y una camioneta, resultaron con importantes daños materiales.
Un choque entre dos camiones en la Ruta Provincial 13, cerca de Carro Quemado, dejó como saldo a un conductor trasladado al hospital de General Acha, donde fue dado de alta horas después. El otro chofer, oriundo de Santa Rosa, resultó ileso.
El miércoles, alrededor de las 18:50 horas, personal del Puesto Caminero de Durazno tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido en Ruta Provincial 13, a unos 25 kilómetros al sur del destacamento.
En el lugar, sobre la banquina oeste, se encontraba un camión Scania con batea vacía, cuyo conductor –oriundo de Pellegrini, provincia de Buenos Aires– había recibido atención médica por parte de una ambulancia de Chacharramendi.
Marcelo Bustos Paulino, Jefe de Coordinación Oeste de URI expresó en diálogo con InfoHuella que según relató el propio chofer, circulaba en sentido sur–norte cuando, sin percatarse, rozó a otro camión que transitaba en dirección contraria. La maniobra lo llevó a perder el control de la unidad, provocando la colisión.
El conductor fue trasladado al hospital de General Acha para un mayor control, aunque posteriormente recibió el alta médica.
A pocos metros del lugar se encontraba el otro camión involucrado, un Scania R440 con batea cargada con insumos petroleros, conducido por un hombre domiciliado en Santa Rosa, quien resultó ileso y en buen estado de salud.
Interviene el fiscal de la IV Circunscripción de la Oficina Única del Ministerio Publico Fiscal Enzo Rangone.
