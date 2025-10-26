Ruta 13: un colectivo con 47 estudiantes y una camioneta chocaron con un animal vacuno suelto

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 5 de la mañana, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 13, a unos 15 kilómetros al sur del Puesto Caminero El Durazno.

Zonales26 de octubre de 2025InfoHuellaInfoHuella
vacaade

Marcelo Bustos Paulino, Jefe de Coordinación Zona Oeste de la Unidad Regional I, confirmó a InfoHuella que el hecho ocurrió cuando una camioneta Toyota y un colectivo colisionaron con un animal vacuno que se encontraba suelto sobre la calzada.

En el lugar trabajó personal policial y sanitario de la Posta de Carro Quemado, quienes asistieron a los ocupantes de ambos vehículos. En la camioneta viajaba un hombre que resultó ileso, mientras que en el colectivo se trasladaban 47 personas —entre estudiantes de 16 y 17 años y docentes— provenientes de la ciudad de Santa Rosa. Ninguno de ellos sufrió heridas.

Tras el incidente, otro colectivo de la empresa llegó al sitio para trasladar al grupo y continuar el viaje de regreso.

El animal vacuno, que habría escapado de un campo lindero, murió producto del impacto y quedó sobre la cinta asfáltica. En el hecho intervino personal policial de Carro Quemado y del Puesto Caminero El Durazno.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

eleccddElecciones legislativa: La Pampa va a las urnas y debuta la Boleta Única de Papel
desdelacompuPasó en Victorica: le escribió insultos por Facebook y terminó con una condena penal
festivalalfareria2 (1)¿Qué significa hacer cerámica en La Pampa?: se viene un Festival de Alfarería
WhatsApp Image 2025-10-24 at 1.52.26 PMAllanamientos: Victorica en una red de comercialización de drogas
Te puede interesar
asterodcuchhd

Encontraron piedras que podrían ser del asteroide que cayó en La Pampa

InfoHuella
Zonales23 de octubre de 2025

Según un comunicado enviado a InfoHuella, las muestras fueron encontradas en campos de Cuchillo Co y serán enviadas a laboratorios de Buenos Aires para ser analizadas con instrumental especializado, a fin de determinar si efectivamente provienen del asteroide que explotó y se desintegró en cielo pampeano el pasado 13 de septiembre.

serenelatuel

Ziliotto: “El reclamo por el Atuel es una lucha innegociable que debemos mantener en el tiempo”

InfoHuella
Zonales22 de octubre de 2025

El gobernador encabezó en El Cañaveral de Zabala el acto por el Día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre la cuenca del río Atuel y homenajeó a María Elena Zúñiga, símbolo del arraigo y la vida en el oeste. “María Elena es ejemplo de amor por la tierra, de resistencia y de dignidad”, afirmó Ziliotto. El mandatario comprometió los estudios para reparar o reemplazar el puente La Puntilla y la intervención de Vialidad Provincial para generar las obras que permitan  atravesar el rio, cuando trae agua,  en el puesto de María Elena Zúñiga.

munluantorooo

Municipios Digitales llegó a Luan Toro

InfoHuella
Zonales22 de octubre de 2025

El equipo de Conectividad y Modernización realizó una serie de actividades en la localidad, destinadas a la implementación de nuevos conocimientos y herramientas que impulsen la gestión local.

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-10-24 at 1.52.26 PM

Allanamientos: Victorica en una red de comercialización de drogas

InfoHuella
Provinciales24 de octubre de 2025

Personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico (ACOLN) de la Policía de La Pampa realizó dos procedimientos en General Pico y otras localidades que permitieron desarticular circuitos de distribución de estupefacientes y secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas.

festivalalfareria2 (1)

¿Qué significa hacer cerámica en La Pampa?: se viene un Festival de Alfarería

InfoHuella
Provinciales25 de octubre de 2025

El Colectivo de Ceramistas Pampeanos anunció la realización del II Festival de Alfarería de La Pampa. Será los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Complejo Cultural El Molino de Santa Rosa y las actividades se desarrollarán desde las 9 hasta las 20 horas. Están dirigidas tanto a ceramistas y alfareros como al público general interesado.

eleccdd

Elecciones legislativa: La Pampa va a las urnas y debuta la Boleta Única de Papel

InfoHuella
26 de octubre de 2025

Este domingo 26 de octubre, 304.693 pampeanos y pampeanas están habilitados para votar en las elecciones legislativas nacionales, donde se elegirán tres diputados nacionales por la provincia. En total, compiten cinco listas —cuatro frentes y un partido— y por primera vez en La Pampa se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día