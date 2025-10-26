Ruta 13: un colectivo con 47 estudiantes y una camioneta chocaron con un animal vacuno suelto

Marcelo Bustos Paulino, Jefe de Coordinación Zona Oeste de la Unidad Regional I, confirmó a InfoHuella que el hecho ocurrió cuando una camioneta Toyota y un colectivo colisionaron con un animal vacuno que se encontraba suelto sobre la calzada.

En el lugar trabajó personal policial y sanitario de la Posta de Carro Quemado, quienes asistieron a los ocupantes de ambos vehículos. En la camioneta viajaba un hombre que resultó ileso, mientras que en el colectivo se trasladaban 47 personas —entre estudiantes de 16 y 17 años y docentes— provenientes de la ciudad de Santa Rosa. Ninguno de ellos sufrió heridas.

Tras el incidente, otro colectivo de la empresa llegó al sitio para trasladar al grupo y continuar el viaje de regreso.

El animal vacuno, que habría escapado de un campo lindero, murió producto del impacto y quedó sobre la cinta asfáltica. En el hecho intervino personal policial de Carro Quemado y del Puesto Caminero El Durazno.

