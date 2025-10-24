Allanamientos: Victorica en una red de comercialización de drogas

Personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico (ACOLN) de la Policía de La Pampa realizó dos procedimientos en General Pico y otras localidades que permitieron desarticular circuitos de distribución de estupefacientes y secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas.

Provinciales24 de octubre de 2025InfoHuellaInfoHuella
WhatsApp Image 2025-10-24 at 1.52.26 PM
Indio y Roma, los canes detectores de narcóticos que hallaron un kilo de cocaína oculto en un rodado.

Las investigaciones fueron coordinadas por el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, y ejecutadas por la División Toxicomanía Operativa UR-II.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 1.52.25 PM

El primer caso se originó a partir de tareas de inteligencia que identificaron a una organización dedicada a la comercialización de drogas bajo la modalidad de “delivery” en distintas localidades de la provincia.

INDIO Y ROMA

En el marco de la pesquisa, personal del Grupo de Control de Ruta de Toxicomanía interceptó un vehículo sobre la Ruta Provincial N° 1, cerca de Intendente Alvear. Indio y Roma, los canes detectores de narcóticos que hallaron un kilo de cocaína oculto en un rodado.

A partir de ese procedimiento se realizaron allanamientos simultáneos en General Pico, Speluzzi, Eduardo Castex y Victorica. Se secuestraron menores cantidades de cocaína y marihuana fraccionadas, plantas de cannabis, balanzas de precisión y otros elementos vinculados a la causa. Tres personas fueron detenidas, dos en el operativo inicial y una más durante los allanamientos, mientras que otras ocho quedaron vinculadas al expediente.

El segundo operativo se desarrolló también en General Pico, donde se investigaba a un hombre de 41 años por comercialización de drogas al menudeo. Fue interceptado por personal policial y se comprobó que poseía sustancias listas para su venta.

Con orden judicial, se efectuaron allanamientos en los barrios Este y Frank Allan, donde se secuestró un kilogramo de cocaína, balanzas de precisión y otros elementos probatorios. El imputado fue detenido y quedó a disposición de la Justicia Federal.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

asterodcuchhdEncontraron piedras que podrían ser del asteroide que cayó en La Pampa
epadftyuyEstudiantes de la Escuela Agrotécnica “Florencio Ernesto Peirone” iniciaron sus pasantías educativas
serenelatuelZiliotto: “El reclamo por el Atuel es una lucha innegociable que debemos mantener en el tiempo”
munluantoroooMunicipios Digitales llegó a Luan Toro
WhatsApp Image 2025-10-21 at 11.04.50 AMLa promo 2025 de la Escuela 9 de Telén viajó al mar 🌊
WhatsApp Image 2025-10-21 at 11.41.46 AM (1)Desde Luan Toro: Estudiantes del Colegio Secundario Presidente Perón visitaron 25 de Mayo
Te puede interesar
becasprogres

Depositarán el tercer pago de Becas Provinciales

InfoHuella
Provinciales16 de octubre de 2025

Entre los días 20 y 24 de octubre inclusive, se concretará el tercer pago correspondiente a las Becas Provinciales. El Ministerio de Educación de La Pampa comunicó que las becas incluyen a estudiantes de los niveles Secundario y Superior.

Lo más visto
777-noticias

La carrera del web en Sudamérica: infraestructuras, pagos instantáneos y plataformas digitales que transforman la economía

InfoHuella
Tecnología/Curiosidades15 de octubre de 2025

En los últimos años, el desarrollo del internet sudamericano ha experimentado una aceleración no solo cuantitativa (más usuarios, más datos, más transacciones), sino estructural. La combinación de redes móviles más rápidas, nuevos cables submarinos hacia Norteamérica y Europa, satélites en órbita baja para zonas remotas y sistemas de pago instantáneo ha rediseñado los usos, los mercados y las políticas públicas en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros países de la región.

asterodcuchhd

Encontraron piedras que podrían ser del asteroide que cayó en La Pampa

InfoHuella
Zonales23 de octubre de 2025

Según un comunicado enviado a InfoHuella, las muestras fueron encontradas en campos de Cuchillo Co y serán enviadas a laboratorios de Buenos Aires para ser analizadas con instrumental especializado, a fin de determinar si efectivamente provienen del asteroide que explotó y se desintegró en cielo pampeano el pasado 13 de septiembre.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 1.52.26 PM

Allanamientos: Victorica en una red de comercialización de drogas

InfoHuella
Provinciales24 de octubre de 2025

Personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico (ACOLN) de la Policía de La Pampa realizó dos procedimientos en General Pico y otras localidades que permitieron desarticular circuitos de distribución de estupefacientes y secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día