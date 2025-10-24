Allanamientos: Victorica en una red de comercialización de drogas

Indio y Roma, los canes detectores de narcóticos que hallaron un kilo de cocaína oculto en un rodado.

Las investigaciones fueron coordinadas por el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, y ejecutadas por la División Toxicomanía Operativa UR-II.

El primer caso se originó a partir de tareas de inteligencia que identificaron a una organización dedicada a la comercialización de drogas bajo la modalidad de “delivery” en distintas localidades de la provincia.

INDIO Y ROMA

En el marco de la pesquisa, personal del Grupo de Control de Ruta de Toxicomanía interceptó un vehículo sobre la Ruta Provincial N° 1, cerca de Intendente Alvear. Indio y Roma, los canes detectores de narcóticos que hallaron un kilo de cocaína oculto en un rodado.

A partir de ese procedimiento se realizaron allanamientos simultáneos en General Pico, Speluzzi, Eduardo Castex y Victorica. Se secuestraron menores cantidades de cocaína y marihuana fraccionadas, plantas de cannabis, balanzas de precisión y otros elementos vinculados a la causa. Tres personas fueron detenidas, dos en el operativo inicial y una más durante los allanamientos, mientras que otras ocho quedaron vinculadas al expediente.

El segundo operativo se desarrolló también en General Pico, donde se investigaba a un hombre de 41 años por comercialización de drogas al menudeo. Fue interceptado por personal policial y se comprobó que poseía sustancias listas para su venta.

Con orden judicial, se efectuaron allanamientos en los barrios Este y Frank Allan, donde se secuestró un kilogramo de cocaína, balanzas de precisión y otros elementos probatorios. El imputado fue detenido y quedó a disposición de la Justicia Federal.

