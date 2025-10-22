Estudiantes de la Escuela Agrotécnica “Florencio Ernesto Peirone” iniciaron sus pasantías educativas

Durante la primera jornada, los futuros técnicos realizaron un reconocimiento general de las instalaciones y fueron presentados al personal del establecimiento. Esta instancia inicial les permitió familiarizarse con el entorno laboral y comenzar su integración a las actividades productivas del lugar.

En diálogo con InfoHuella, la alumna Kimey Funez y el alumno Marcos Carripilón destacaron la importancia de esta experiencia formativa que incluyó el abordaje de diversos aspectos técnicos vinculados al sistema de producción en feedlot, tales como:

Reconocimiento del tipo de manejo aplicado en alimentación, sanidad, infraestructura, genética del rodeo y manejo general.

Lectura de comederos y funcionamiento del sistema Mixcel.

Aplicación de técnicas reproductivas, como la colocación de dispositivos intravaginales y la administración de hormonas inyectables.

Extracción de muestras de sangre para análisis de brucelosis.

Colocación de caravanas electrónicas y toma de datos para el seguimiento individual del ganado.



Desde la institución educativa destacaron la importancia de estos espacios de aprendizaje en contextos reales, donde los y las estudiantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos en su formación.

Finalmente, expresaron su agradecimiento a Souto Hermanos por abrir las puertas del establecimiento y acompañar este proceso educativo que fortalece la formación profesional y técnica de los futuros egresados de la Agrotécnica “Florencio Peirone”.

