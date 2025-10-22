Estudiantes de la Escuela Agrotécnica “Florencio Ernesto Peirone” iniciaron sus pasantías educativas

Cinco estudiantes del último año de la EPA Victorica comenzaron sus Pasantías Educativas en el establecimiento “El Estribo”, perteneciente a la firma Souto Hermanos.

Durante la primera jornada, los futuros técnicos realizaron un reconocimiento general de las instalaciones y fueron presentados al personal del establecimiento. Esta instancia inicial les permitió familiarizarse con el entorno laboral y comenzar su integración a las actividades productivas del lugar.

En diálogo con InfoHuella, la alumna Kimey Funez y el alumno Marcos Carripilón destacaron la importancia de esta experiencia formativa que incluyó el abordaje de diversos aspectos técnicos vinculados al sistema de producción en feedlot, tales como:

  • Reconocimiento del tipo de manejo aplicado en alimentación, sanidad, infraestructura, genética del rodeo y manejo general.
  • Lectura de comederos y funcionamiento del sistema Mixcel.
  • Aplicación de técnicas reproductivas, como la colocación de dispositivos intravaginales y la administración de hormonas inyectables.
  • Extracción de muestras de sangre para análisis de brucelosis.
  • Colocación de caravanas electrónicas y toma de datos para el seguimiento individual del ganado.


Desde la institución educativa destacaron la importancia de estos espacios de aprendizaje en contextos reales, donde los y las estudiantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos en su formación.

Finalmente, expresaron su agradecimiento a Souto Hermanos por abrir las puertas del establecimiento y acompañar este proceso educativo que fortalece la formación profesional y técnica de los futuros egresados de la Agrotécnica “Florencio Peirone”.

