Pasó en Victorica: le escribió insultos por Facebook y terminó con una condena penal

Una querella en Victorica por calumnias e injurias en redes sociales derivó en una condena penal.

25 de octubre de 2025
desdelacompu

Antes de desarrollar el contenido de esta noticia, vale aclarar que el objetivo de informar también es darte herramientas o conocimientos: para que no se te vaya la mano cuando escribís detrás de una pantalla, o para que sepas que, si sos víctima de calumnias o injurias sistemáticas, podés recurrir a la Justicia.

Además, lejos de responder a las preguntas recurrentes como “¿Quiénes son?” o “Den nombres”, esta nota busca aportar información sobre estos nuevos delitos sin que el árbol te tape el bosque.

De los insultos escondidos a las huellas digitales

Te invito a retroceder en el tiempo unos 40 años. Sin redes sociales.
Antes, podías insultar a alguien al pasar y esconderte detrás de una planta. Quizás pensabas que nadie te había visto y seguías tranquilo, pero igual dejabas tus rastros, tus pisadas.

Hoy, en cambio, aunque estés detrás de un monitor o de la pantalla de tu celular, también estás dejando huellas —y con mucha más precisión—. Cada vez que manipulamos un dispositivo móvil o una red social desde la computadora, generamos rastros digitales que no borran ni la lluvia.

Insultó desde Facebook y la condenaron

Un caso judicial en Victorica concluyó con una sentencia condenatoria a raíz de expresiones vertidas en la red social Facebook que afectaban el honor de una persona.

El abogado Jerónimo Altamirano explicó al portal En Boca de Todos de General Pico que actuaron - desed su Estudio- como representantes del damnificado en una querella particular iniciada tras publicaciones descalificantes.
“En esa oportunidad intimamos a la persona a rectificar o ratificar sus dichos, y al no hacerlo dentro del plazo fijado, decidimos iniciar la querella”, indicó Altamirano.

Los rastros quedan

El abogado señaló que hoy las herramientas tecnológicas permiten identificar con precisión el origen de las publicaciones.
“A través de direcciones IP y otras pruebas técnicas pudimos determinar desde dónde se realizaron las publicaciones, sumado a testimonios y otros elementos probatorios”, explicó.

También le quedaron antecedentes penales

Según detalló, este tipo de causas se tramitan en el fuero penal, aunque sin intervención del Ministerio Público Fiscal.
“Intervienen abogados particulares en representación de la víctima. El proceso incluye plazos para acusar, elevar a juicio y se desarrolla un juicio oral en los mismos términos que uno común”, precisó.

El resultado fue una sentencia condenatoria con multa y la generación de antecedentes penales para la persona acusada, por los delitos de calumnias e injurias cometidos a través de redes sociales.

Pensar antes de publicar
Por último, deberíamos replantearnos algunos “me gusta” o comentarios a la hora de publicar o republicar posteos agraviantes. Esos gestos digitales, que a veces parecen que por hacerlos desde un teclado no nos pertencen - no son ajenos- , y pueden generar responsabilidades ante la Justicia.

