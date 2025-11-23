Técnicas para un uso responsable de fertilizantes

InfoHuellaZonales14 de noviembre de 2025
Se trata de unas 20 personas vinculadas a Programas Sociales y alrededor de 10 que realizaban tareas por día u hora en distintas áreas del municipio. ¿Qué va a pasar con esas familias?, ¿Está previsto algún tipo de ayuda?
InfoHuellaProvinciales17 de noviembre de 2025
Un importante operativo de ablación de órganos se llevó a cabo entre la noche del domingo y la mañana de este lunes en el Hospital Favaloro, de Santa Rosa. Profesionales del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y del propio centro de salud trabajaron en conjunto para realizar la ablación al adolescente de 13 años que había sufrido un balazo accidental en Jacinto Arauz.
InfoHuellaZonales19 de noviembre de 2025
A solo tres días de su gran apertura, el parque acuático anunció una novedad que promete atraer a cientos de visitantes: la inauguración de su lago artificial, un nuevo espacio que podrás recorrer antes de ingresar al predio.
InfoHuellaProvinciales19 de noviembre de 2025
El Ministerio Público Fiscal de La Pampa tuvo una destacada participación en Ushuaia en las XIII Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos, un encuentro que reúne cada año a referentes judiciales, académicos y equipos técnicos de Argentina y otros países para fortalecer estrategias de abordaje, prevención y litigio con perspectiva de género.
InfoHuellaProvinciales21 de noviembre de 2025
Cada 21 de noviembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Enfermería, una fecha destinada a valorar la vocación, la profesionalidad y la entrega de quienes, desde cada rincón de la Provincia, cuidan, educan y acompañan a pacientes y familias en el marco de la Red Provincial de Salud.