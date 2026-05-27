En La Pampa: murió una mujer en un vuelco en la ruta del Desierto

El hecho se registró a las 11:46 horas, a la altura del kilómetro 292 de la llamada ruta del Desierto. El comisario inspector Omar Sabaidini, jefe del Área Interior de la Unidad Regional Nº 4 con asiento en 25 de Mayo, confirmó a InfoHuella que el rodado circulaba desde la provincia de Neuquén con destino a Buenos Aires cuando, por causas que aún se intentan establecer, terminó volcando sobre la banquina norte de la cinta asfáltica.

En el automóvil - un Peugeot 208 - viajaban dos personas mayores de edad- oriundos de Buenos Aires-, quienes fueron asistidas en el lugar por personal policial y posteriormente trasladadas en ambulancia hacia el Hospital Padre Buodo de General Acha.

EN EL TRASLADO

Fuentes oficiales indicaron que, durante el traslado al centro asistencial, se confirmó el fallecimiento de la mujer (de 80 años de edad) que viajaba como acompañante, producto de las graves lesiones sufridas en el siniestro vial.

En el lugar trabajó personal policial y de salud, además de realizarse las tareas de rigor y las pericias correspondientes sobre el vehículo involucrado.

Interviene el Ministerio Público Fiscal de la III Circunscripción a cargo de la fiscal Eugenia Bolzán.