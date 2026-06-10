Victorica: un camión volcó su acoplado al esquivar caballos sueltos en la Ruta Provincial 105

Un camión que transportaba alimento balanceado protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Provincial 105, en cercanías de Victorica, luego de que su conductor intentara esquivar dos caballos que se encontraban sobre la cinta asfáltica.
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Según informó el comisario inspector Edgardo Díaz Correa- Jefe de la Departamental Victorica - , alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles se recibió un aviso por el vuelco de un vehículo de carga que circulaba en dirección a la provincia de San Luis.

El transporte involucrado es un camión Mercedes Benz Atego 1726, conducido por un hombre oriundo de San Miguel, provincia de Buenos Aires, que arrastraba un acoplado cargado con alimento balanceado.

De acuerdo con el relato del conductor, observó sorpresivamente dos caballos sobre la ruta y realizó una maniobra para evitar impactarlos. Como consecuencia, volcó únicamente el acoplado, mientras que el camión permaneció sobre la cinta asfáltica.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas

Personal policial trabajó en el lugar realizando tareas preventivas para garantizar la seguridad del tránsito, que en ningún momento debió ser interrumpido.

Además, se logró identificar al propietario de los animales y se iniciaron actuaciones con intervención del Juzgado de Faltas local por la presencia de animales sueltos en la vía pública.

Desde el Municipio de Victorica colaborarán con las tareas para reposicionar el acoplado, que quedó sobre la banquina, mientras que la carga será trasbordada para permitir la normalización de la situación.

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