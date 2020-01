En el Cementerio: a 8 años de una tragedia y muerte en Neuquén, apareció un mensaje lleno de vida

Alguien lo dejó en el Cementerio Central de Neuquén, donde descansan los restos de Evan Carlos Aguilar Quinteros, una de las siete víctimas fatales que se cobró el derrumbe de la Cooperativa Obrera en esa ciudad el 25 de octubre de 2012.

Un papel, un mensaje, una carta, una nota, o como lo quieras llamar. Está escrito en imprenta mayúscula, a mano alzada, son letras grandes color negro y tiene siete renglones, el mismo número que las víctimas fatales que perdieron la vida cuando se derrumbó la Cooperativa Obrera.

¿QUÉ DICE?

“PAPÁ: TE EXTRAÑO MUCHO! TU AUSENCIA ES UNA MOCHILA MUY DIFÍCIL DE CARGAR PERO SÉ QUE DESDE ARRIBA NO ME SOLTÁS LA MANO PORQUE EN MIS SUEÑOS SIEMPRE ESTÁS. TE AMO. FLA”.

El papel con el mensaje que apareció en el Cementerio Central de Neuquén.

“Hace unos dos o tres días atrás mi tía Laura, hermana de mi papá, fue al cementerio y se encontró con este papel, colocado en una punta del nicho. Alguien lo colocó ahí pero no sé quién es. Y quiero saberlo para abrazarla o abrazarlo”, cuenta Camila Aguilar, una de las hijas de Evan.

EVAN, PADRE DE TRES HIJOS

Evan Aguilar Quinteros tenía 35 años cuando el 25 de octubre de 2012 se derrumbó el Supermercado Cooperativa Obrera de Neuquén. Iba acompañado de su pareja, Lorena Ockier (38 años), también víctima fatal de la tragedia. Evan y Lorena tenían una hija de tres años, que hoy tiene 12.

Evan, con parejas anteriores, tuvo a Lautaro, de 23 años y a Camila, de 21.

El derrumbe del Supermercado Cooperativa Obrera en Neuquén

“Mi papá, además de ser mi papá, era el padre de mis dos hermanos, a quien tuvo con otras dos parejas. Pero siempre fue padre presente. Con mi hermana menor, estuvo desde el día que nació. Y con mi hermano mayor, lo reconoció cuando tenía 13 años, luego de hacerse el ADN y posteriormente ponerle el apellido Aguilar. Por eso me llama la atención que haya tenido otra hija o hijo y que nadie más lo sepa, y que mi papá no nos haya dicho nada”, sostiene Camila a InfoHuella.

Cuando su tía encontró el papel en el Cementerio, Camila lo publicó en redes sociales. Ahora, su objetivo es encontrar a quién escribió ese mensaje: “Por las letras y el corazón en el renglón final donde pone TE AMO, puedo suponer que es una mujer. Y las tres palabras “FLA”, no sé si son iniciales o se llama Flavia o Flavio”.

MUY CERCA

Camila sostiene que su hermana o hermano, autor de la carta, puede estar muy cerca. "Quizá es de Neuquén, de Río Negro o de La Pampa. Tal vez es de otra provincia y pasó por Neuquén y fue al cementerio y dejó esa carta. No sé nada”, sostiene a InfoHuella.





SABER SU HISTORIA

Cuando su padre falleció, Camila tenía 13 años. No lo visita en el Cementerio porque sostiene que no está ahí. Lo encuentra en la sonrisa y en los imborrables recuerdos que guarda en su retina: “mi papá se la pasaba leyendo. Leía mucho”, dice.

Entre tanta ausencia y dolor, Camila sigue buscando vida en un hermano o hermana que, por ahora, es un misterio que intenta resolver.

NO TENGAS MIEDO

Camila, hija de Evan, tiene 21 años y busca a quien sería su hermana o hermano.

-Si tu hermano o hermana te escuchara o leyera que lo estás buscando, ¿qué le dirías?, consultó InfoHuella.

-Quiero y necesito encontrarte, saber tu historia, compartirte la mía. Me emociona pensar que probablemente estés más cerca de lo que creo. No paré de pensarte, de imaginarte y de esperar un mensajito tuyo. Quiero encontrarte hermano/a. No importa dónde, ni cuándo, te juro que te esperamos con los brazos abiertos, pero por favor, aparecé. Queremos conocerte y que seas parte de esta familia. Me olvidaba de algo importantísimo: no tengas miedo, te prometo que si te encuentro, nos fundimos en un abrazo eterno que nos cure el alma. ¡¡¡Te espero!!!”