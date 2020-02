¿Hurto de mochilas?: “No hubo allanamiento y somos una familia humilde y de trabajo”

Malvina es oriunda de Caleufú y hace dos años que se instaló en Victorica. Tiene cuatro hijos y es ama de casa. El domingo, luego de un paseo por la plazoleta y por la plaza central de Victorica, levantaron de un domicilio dos mochilas, que luego fueron denunciadas como robadas en redes sociales primero, y en la Comisaría después.

“Veníamos de la Plaza y cuando pasamos por el kiosco y librería de la esquina de calle 15 y 18, hicimos lo que estamos acostumbrados a hacer, que es sacar y llevar las bolsas que la señora deja ahí para que la gente se lo lleve”.

Malvina cuenta que la dueña de esa vivienda les deja ropa que no usa. Que ella suele pasar y la lleva, y que luego usan la ropa que les sirve.

“Cuando pasamos mi nene de 11 años dice: ‘Mirá mamá, ahí la señora dejó cosas’. Estaban atrás de la reja, las deja siempre. Mi hijo las tomó y la llevamos”.

-¿No vieron en las redes sociales las fotos de las mochilas y el pedido que las madres hacían para recuperarlas?

-No, no vimos nada. Si hubiese visto que las mochilas no eran para llevar, las hubiese devuelto. Si las madres que denunciaron, antes de hacer la denuncia citando mi casa, hubiesen ido y me hubiesen golpeado la puerta contándome que les pertenecía, se las hubiese devuelto.

-¿Le allanaron el domicilio?

-No, para nada. Llegó la Policía, me dijo el motivo y le entregué todo. Me dijeron que vieron en las cámaras de ese local cuando sacábamos las cosas. Pero también vieron todas las veces que hemos retirado cosas de atrás de la reja, porque la señora de ese local ya nos dijo que todo lo que deje ahí, es para llevarlo. No lo pone en la vereda porque a veces lo patean o lo desparraman. Nosotros siempre que pasamos y vemos una bolsa con ropa o cosas, las tomamos, y esto también está en las cámaras.

LAVADO Y PLANCHADO

Malvina dice que es una familia humilde y trabajadora. Y que esto daña su dignidad. “Somos de trabajo, mis hijos son los más perjudicados con todo esto. Cuesta ganarse el pan día a día, pero también cuesta ganarse la dignidad como persona y familia, ni mi hijo robó y ni nosotros lo encubrimos. Cuando la Policía me pidió las mochilas con la ropa que había, se las entregué lavada y planchada, porque entendí que era la ropa que tomamos de ese lugar”, cuenta Malvina a InfoHuella.

