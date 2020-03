Por el Coronavirus: a cazadores extranjeros le imponen cuarentena obligatoria

CAZADORES EXTRANJEROS EN LA MIRA: La medida tendrá un efecto inmediato sobre la temporada de caza en La Pampa, que se inició el 1° de marzo: todos los cazadores extranjeros deberán estar aislados dos semanas, unos 14 días. Quien no lo haga, “estarán incurriendo en un delito”.

El presidente Alberto Fernández aseguró será obligatoria la cuarentena de 14 días para las personas que viajaron a los países más afectados por el avance del coronavirus. Si bien no dio demasiados detalles, el jefe de Estado adelantó que las personas que incumplan “estarán incurriendo en un delito”. Para ello, se trabaja en una norma que se conocería durante este miércoles.

Días atrás lo había adelantado InfoHuella.

El grueso de los cazadores que llega a nuestra provincia es de Estados Unidos, Alemania, España e Italia. Precisamente, cuatro de los países más afectados por el virus. Con esta medida, se descuenta que no ingresarán cazadores de esos países a la Temporada 2020 de Brama y Caza Deportiva.

“Yo ayer dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación. Y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito”, aseguró Fernández en diálogo con el periodista Mauro Federico en FM Delta.

El mandatario planteó además que están analizando la posibilidad de suspender los viajes a Italia y qué sucederá con los grandes espectáculos públicos porque allí “hay una posibilidad de que se propague el virus”.

En todo el país, hasta el momento se han registrado 19 casos de coronavirus. Uno de ellos, falleció.

En La Pampa, en tanto, no hay casos confirmados, consignó Diario Textual. Sin embargo, se está monitoreando a un paciente en Santa Rosa: se trata de un caso sospechoso. Se espera que en cinco días se obtenga una confirmación o se deseche la posibilidad de que esté contagiado con este virus.