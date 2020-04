La Humada: empleado municipal dice que lo dejaron sin trabajo en plena cuarentena

Gabriel cuenta a InfoHuella que durante cuatro años fue empleado del Concejo Deliberante de La Humada, pero cobraba en negro en el municipio local. Desde 2020, pasó desde el Concejo a cumplir tareas al galpón municipal. Su sueldo de 15 mil pesos mensuales cayó a 13 mil. Cuenta que, días atrás, fue el propio intendente quien se comunicó con él en persona para decirle que no tenía más trabajo.

“El intendente de La Humada me dijo que me quedaba sin trabajo cuando todos estamos en cuarentena y cuando el presidente de la Nación garantizó que no se podían hacer despidos. No tuvo ni la consideración de avisarme un mes antes. Me pagan 13 mil pesos en negro y vivo con mi esposa y mi hijo de un año en una casa donde pago cinco mil pesos de alquiler. No tuvo en cuenta nada”, sostiene Gabriel.

EN LA HUMADA

Gabriel tiene 27 años y trabajaba de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 13.30 horas. El mismo horario que un empleado que cobra en blanco. Con una diferencia, el sueldo de Gabriel era de 13 mil pesos, en negro; es decir: sin obra social y sin vacaciones; cobrando la mitad de beneficios como el bono navideño y el aguinaldo.

“Acá le dan según el color político – continuó Gabriel-. Hace unos días repartieron mercadería, y le dan únicamente a quienes piensan como ellos, el resto no recibe por pensar distinto o por ser independiente, como yo. Mi esposa es maestra de nivel inicial, no tiene trabajo, pero si le sale trabajo en algún lugar nos vamos; conozco otros casos de chicos que se tienen que quedar para seguir cobrando 13 mil pesos en negro, sin ninguna proyección de futuro, con la única esperanza de trabajar para poder llegar a duras penas a fin de mes con un plato de comida a la familia”.

INTENDENTE

Leonardo Pereyra (PJ), jefe comunal de La Humada, ante la consulta de InfoHuella, manifestó que “Gabriel fue desafectado por el Concejo Deliberante en 2019 y luego ingresó al municipio (durante estos últimos tres meses)”.

Pereyra confirmó a InfoHuella que Gabriel también fue desafectado del municipio. “Lo que hablé con él es que lo dejaba sin trabajo por un mes y que luego lo volvía a tomar”.