Golpiza a un puestero en Telén: denuncian a cuatro policías por Apremios Ilegales 

Según consta en la orden de allanamiento, la Policía buscaba a Juan Correa y necesitaba constatar si estaba practicando la caza ilegal. Lo cierto es que el resultado fue negativo. Correa no estaba en el campo, estaba en su casa, en Telén, tomando mate.

En la mañana de hoy, Jorge Alberto Toledo, oriundo de Corrientes, puestero del campo El Dimoy, donde tuvo lugar el allanamiento, denunció a cuatro efectivos policiales, entre ellos a Eliezer Echegaray, encargado del Puesto Caminero de El Durazno. También fueron denunciados los efectivos Morales, Correa y Cabral.

¿Qué sostiene el puestero en la denuncia por apremios ilegales?

InfoHuella accedió a la denuncia que Toledo hizo por apremios ilegales contra cuatro efectivos policiales. Según relata, fue golpeado y obligado a decir que el ciudadano Juan Correa estaba carneando en el campo. En la denuncia, Toledo cuenta que fue llevado hasta una aguada, separado del casco del campo donde tenía lugar el allanamiento. Allí fue golpeado, hasta dejarlo sin aire: “Me golpearon en el torso y en el abdomen, luego me dejaron que respire un poco, me llevaron más adelante y me volvieron a pegar y me decían que diga que Juan Correa y yo estábamos carneando en el campo y dónde estaba el arma del hijo de Juan Correa. Insistían en que Juan Correa estaba en el campo y como no podía respirar más me dejaron tirado ahí. De tantos golpes me hice caca en el pantalón”.

Además de las agresiones físicas, Toledo denuncia que fue amenazado. “El policía Roberto Cabral me quería pegar con un fierro, y me decía que me iban a hacer bosta, que no tenía a nadie acá (en La Pampa) y que me iban a mandar en una bolsa a mi pueblo (es oriundo de Corrientes)”.

Días atrás, el Jefe de la Departamental Telén, Rubén Buri, había solicitado al fiscal Juan Cupayolo una orden de allanamiento para dar con un vecino de Telén que suponían que estaba en un campo ubicado a 30 kilómetros, sobre la ruta provincial 10. En total, el procedimiento afectó a tres camionetas de la Policía de la Pampa y a unos 16 efectivos.

Por su parte, Oscar Buri, Jefe de la Departamental Policial, en el mismo allanamiento, confirmó que detuvo a dos jóvenes de la localidad (uno de ellos es hijo de Juan Correa) y le secuestró los autos y elementos de caza. Según relató Toledo en la denuncia, estaban trabajando con él en una picada cuando se llevó a cabo el allanamiento.

En el acta de infracción, figura que al hijo de Juan Correa, de oficio changarín, le secuestraron el auto y una chaira mango color blanco (como único elemento de caza).

Cabe señalar que Juan Correa, el ciudadano telenense que buscaban en el campo y no encontraron porque tomaba mate en su domicilio de Telén, fue acusado meses atrás de golpear en la vía pública de la localidad de Victorica a un policía retirado.