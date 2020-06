Por primera vez, un ministro del STJ visitó Limay Mahuida

CÓMO TRATAR EL TEMA EN LOS MEDIOS. En manuales de estilo de distintos medios, es prioridad no cubrir los suicidios. A excepción de funcionarios públicos o replicar la noticia de una personalidad destacada o famoso. No obstante y, teniendo en cuenta que más allá de ser una decisión personal quitarse la vida, los medios sí tenemos la obligación de divulgar conceptos sobre la “Prevención del Suicidio”, ya que hay un hilo muy fino entre no publicar y ocultar una epidemia silenciosa que nos golpea y está presente a nivel mundial, nacional y regional.