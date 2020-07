Bernasconi: "El Pájaro" Sumajer festeja 30 años de carrera

Por: Tatiana Holtz - Estudiante de la Carrera de Lic. en Comunicación Social de la UNLPam.

Ariel “El Pájaro” Sumajer comenzó su carrera de humorista cuando tenía siete años. El 2020, con cuarentena de por medio, lo encuentra festejando tres décadas en los escenarios. En una entrevista con InfoHuella relató cómo fue cambiando su show a medida que pasaba el tiempo y contó de qué manera lo afectó la pandemia del coronavirus.

En la pequeña localidad de Bernasconi, con todos los contratiempos que significa querer ser artista en un pueblo, Ariel Sumajer, más conocido como “El Pájaro” se lanzó a este rubro persiguiendo sus sueños cuando era un niño.

Cuenta que su primer show como humorista, lo realizó en el centenario de su pueblo. Fue en la reconocida Fiesta Provincial del Piquillín, donde presentó un repertorio compuesto por su característico humor y la imitación de artistas como Cacho Castaña, Joaquín Sabina, entre otros. “Fueron varios artistas dentro de distintos géneros musicales”, manifestó.

LAS ENSEÑANZAS

Llegó a donde llegó sin darse cuenta. No pensó nunca estar donde está en la actualidad: “Siempre supe lo que quise, y bueno, creo que en cierta manera lo logré”, aseguró. Fueron muchas las cosas que aprendió en el camino, ser educado, responsable, ser padre y, sobre el oficio, sostuvo que le “enseñó lo que es la calle”. No hay feriados, no hay cumpleaños, no hay fiestas, no hay días del padre: “Estamos abocados cien por cien a nuestra profesión”, contó el humorista de Bernasconi.

Pero no siempre todo fue perfecto. A la hora de hacer un repaso por su extensa carrera, recordó que en un show que brindaba en la ciudad de Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires, apareció su primer conflicto con respecto al humor que realizaba en sus comienzos. Dentro de los chistes de salón que contaba, muchas veces tomó de manera abrupta el género femenino y le ha traído algunos inconvenientes.

En aquel momento la sociedad era muy machista, y su show también. Y esa noche, en medio de su presentación, una mujer se le acercó y expresó su malestar frente a un chiste del humorista. Desde ese día comenzó a editar su show. “Cuando se largó el gran movimiento feminista te diría que todo el show ha sido modificado”, aseguró Sumajer.

FRENTE A LA PANDEMIA

La cuarentena, también afectó sus shows: “me trata mal, como a todo el mundo”, sostuvo. En la localidad, aparte de sus funciones de fin de semana, había comenzado con un microemprendimiento, la apertura de un restaurante, al que llamó “La posada del pájaro Sumajer”. Solo logró trabajar un mes y medio, hasta el día que se decretó a nivel nacional el aislamiento preventivo obligatorio. “En mi oficio se sabe que los artistas somos los más perjudicados. Supe que por mucho tiempo no iba a poder estar en un escenario debido a que indefectiblemente ser artista significa el aglomeramiento de personas”.

“Duele – continuó-, duele porque más allá del dinero que se puede ganar con esto, uno lo hace por vocación, y por amor”. Debido al momento que estamos atravesando a nivel país todo está sin fecha de retorno, solo sostiene sus grandes ganas de pisar un escenario rodeado de gente, su gente. “Hasta pagaría por hacerlo”, confesó.

EL MENSAJE

Por último, Sumajer dejó un mensaje sobre la contención que necesitan los niños que desde chicos se perfilen hacia una actividad artística: “Los papás a veces no saben ver cuando una criatura o cuando un hijo tiene ciertas habilidades vinculadas al arte”, por ello, consideró que “es muy importante que se vea y que se apoye”. En sus inicios, como se pudo, se le dieron las herramientas para comenzar el viaje donde logró que sus sueños hoy tengan 30 años de vida. Para finalizar, destacó: “Yo creo que gran parte de esto, fue mi vieja, que supo leer mi mensaje”.