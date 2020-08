“Santa Isabel: “todos los hisopados dieron negativos”, dijo Paturlanne

“La información oficial es que todos los hisopados de los contactos estrechos con el caso positivo de Covid19 que tiene la localidad fueron negativos. Continúan en aislamiento por 14 días”, manifestó a InfoHuella Marta Paturlanne, intendenta de Santa Isabel.

“Se nos hizo difícil todo este tiempo tomar en serio esto de aislarse – continuó Paturlanne- . El viernes se confirmó un caso y, a partir de ahí, los santaisabelinos tomamos verdadera conciencia de la agresividad del virus. Acá la gente tomó conciencia verdadera”.

La intendenta de Santa Isabel remarcó que “con este caso que se confirmó en la localidad, la población tiene otra mirada”. “El virus nos dio una posibilidad de cuidarnos de verdad. Esta mañana recibí la información oficial por parte de Omar Sabaidini, Jefe de la Departamental Santa Isabel. Los hisopados dieron negativos y hay que seguir aislado porque esto dura 14 días”, sostuvo.

Por último, Paturlanne insistió en cuidar y cuidarse entre todos: “Reitero, el virus nos está dando una posibilidad de cuidarnos. La única vacuna es aislarse, no salir, no hacer reuniones familiares ni de ninguna clase, no más encuentros. Es tiempo de cuidar y cuidarnos entre todos”.