COVID-19: 2 casos positivos en La Adela

Estas personas volvieron a la provincia de La Pampa luego de haber cursado una internación prolongada en un nosocomio de la localidad de Bahía Blanca, hasta el momento del diagnóstico ambas han cumplido aislamiento estricto en la localidad pampeana.

Se trata de un caso con antecedentes de viaje a áreas de circulación viral, no obstante se está realizando la investigación epidemiológica oportuna del caso, sus contactos, y tomando las medidas de aislamiento y control respectivas.



Recomendaciones para el control de la enfermedad:

• Mantener el distanciamiento social de 2 metros

• Higienizarse frecuentemente las manos (agua y jabón o alcohol en gel)

• Usar cubreboca-nariz cada vez que salga de su casa

• No compartir mate ni otros utensilios

• Saludarse evitando el contacto físico

• Si presenta síntomas compatibles con la enfermedad: dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, alteración del gusto o del olfato llamar a su médico de cabecera o centro de salud de referencia para coordinar la atención

• Frente a síntomas, aunque sean leves, no concurrir a su trabajo y evitar contacto con otras personas.