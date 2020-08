Vuelta al aula en La Pampa: Gobierno y Gremios acordaron protocolos

Los gremios representantes de trabajadoras y trabajadores de la Educación –UTELPa, SADOP y AMET-, Intendentas e Intendentes y el Comité de Crisis junto al Gobernador Sergio Ziliotto y los Ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo Social y de Seguridad y las Secretarías General y de Asuntos Municipales analizaron y consensuaron acciones que cada uno, en el marco de sus incumbencias y responsabilidades, llevarán adelante con el objetivo de garantizar el reinicio de las clases presenciales en un marco de irrestricto cuidado de la salud de toda la comunidad educativa.

Protocolos para el regreso a las aulas

En la elaboración de los protocolos para la implementación del regreso progresivo a las aulas trabajaron mancomunadamente integrantes de la cartera educativa, integrantes de los gremios que tienen la representatividad de las trabajadoras y trabajadores de la educación de La Pampa profesionales del Ministerio de Salud.

El marco institucional de dicho trabajo que fue la Comisión Mixta de Salud y Seguridad entre el Gobierno Provincial y las organizaciones gremiales.

A partir de ello fueron remitidos al Ministerio de Educación de la Nación para que sean analizados por el “Consejo Asesor Para la Planificación del Regreso Presencial a las Aulas” que el Gobierno Nacional creó con este fin específico. El día martes pasado el Ministro Nicolás Trotta dió un fuerte apoyo a esta medida provincial.

La normativa se desarrolla en 21 páginas y contiene consideraciones generales y particulares además de especificidades, como por ejemplo para las Escuelas Técnicas, Agrotécnicas y de Formación Profesional y para estudiantes con discapacidad.

Dicho texto conjuga y compatibiliza las medidas sanitarias-epidemiológicas necesarias en el contexto de pandemia con el natural movimiento que se generará en los establecimientos educativos en el marco de la nueva normalidad.

Apertura de Paritaria Laboral

Tal como fue consensuado con el Gobernador Ziliotto, a partir del pedido de UTELPa luego apoyado por AMET, se decidió abrir un marco paritario para acordar las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación vinculadas el regreso de alumnos al aula.

La Convocatoria fue realizada por la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo para el próximo lunes 24 de Agosto de 2020 a las 9 horas en el Salón Mirta Bocchio de la Subsecretaría de Coordinación de la Ciudad de Santa Rosa, con el objetivo de tratar el tema “CONDICIONES LABORALES REGRESO A CLASE - COVID 19”.

Articulación Interministerial y con Municipios

Paralelamente se consensuaron, entre las distintas áreas del Gobierno Provincial y las y los intendentes de la provincia, herramientas a poner a disposición de los Coordinadores, Directivos y Docentes de cada establecimiento educativo para implementar un abordaje integral, no sólo pedagógico, tanto del alumno que se reintegra al aula y su grupo familiar, de ser necesario.

El protocolo determina además el modo de funcionamiento de los establecimientos en caso de la detección de un caso confirmado o sospechoso, como así también el procedimiento a seguir con los integrantes del resto de la comunidad educativa.

Vale recordar que el regreso al contexto áulico no será masivo, sino que se implementará en forma escalonada teniendo prioridad los alumnos con los que se ha perdido el vínculo pedagógico.

En las consideraciones de carácter general se contemplan las acciones a desarrollar en la etapa previa a la reapertura de los establecimientos. Se indica que la preparación de los edificios escolares “requerirá la presencia del personal docente, no docente y directivo, en aquellos lugares donde se presenten las condiciones epidemiológicas adecuadas”.

Asimismo determina que “será responsabilidad de Delegados/as Ministeriales, Direcciones de Nivel y Modalidad, Dirección General de Administración Escolar y Coordinadores/as de Área la constatación de que estén garantizadas las condiciones sanitarias de higiene y seguridad, en forma previa a la incorporación de los y las estudiantes, otorgando la correspondiente autorización”.

Prevé la colocación de señalización y cartelería, como así también se garantiza la provisión de barbijos, máscaras faciales, jabón líquido, toallas de papel, dispensers de alcohol en gel, sanitizante (alcohol al 70%), cloro y/o lavandina, además de otros elementos de limpieza.

Plantea la necesidad de garantizar el distanciamiento social, el uso de tapabocas, la higiene de manos, higiene respiratoria, como así también la desinfección de superficies y ventilación de ambientes y el cumplimiento del sistema de trazabilidad ciudadana.

Tanto el personal docente, como los no docentes y alumnos que presenten síntomas compatibles con COVID-19 “no deberán concurrir al establecimiento educativo informando a la de tal situación en forma inmediata”.