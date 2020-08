Descubrí La Pampa: Realicó, Alvear y Guatraché iniciaron visitas turísticas viruales

Con más de 70 asistentes de toda la provincia, del país y del extranjero, la Secretaria Adriana Romero, recibió a los participantes y dio inicio a esta propuesta que intenta dar un panorama de la oferta turística pampeana desde las propias localidades, con la participación activa de los Referentes Municipales, invitando a conocer y recorrer los atractivos de su localidad.

“Nosotros, como Secretaría de Turismo, le damos importancia al municipio, como centro de servicios, como centro neurálgico por el cual pasa todo lo que el turista se lleva como atención, y es un servicio adicional que necesitamos para completar el producto. El producto turístico si no tiene el recibimiento al turista, la visita guiada, los lugares donde se puedan adquirir souvenirs y lo que se necesite en el viaje, no es un producto completo”, dijo.

Señaló también que “a veces vemos que hay mucho entusiasmo con lugares de La Pampa que tienen una geografía maravillosa, pero para nosotros es un compromiso difundir ciertos destinos si no tenemos la garantía de que el turista va a encontrar condiciones de seguridad, calidad y trazabilidad”.

“Nos apoyamos en el municipio no sólo como centro de servicios sino también como conocedor del producto turístico”, finalizó.

Condujo la charla virtual, la subsecretaria de Coordinación, Laura Davini, y estuvieron presentes la Directora de Desarrollo de la Oferta Turística, Ana Florencia Stefanazzi Arce y la Subdirectora de Municipios Turísticos, María Eugenia Debans.



Realicó

Los referentes turísticos de Realicó, Liliana Burgos y Julio Díaz presentaron su localidad, ubicada entre las rutas nacionales 35 y 188 como el “Portal de la Patagonia”.

Brindaron un recorrido por la historia de la localidad, destacando la tranquilidad, la amabilidad de sus pobladores, la proximidad con la Zona Franca, la importancia de ser parte del corredor bioceánico, y los lugares que el turista puede visitar: la plaza central, la Estación del ferrocarril, el Museo Patria Chica, la biblioteca, la Parroquia Santa Teresita, el Arco de Triunfo, el Museo del Molino Werner, el Centro Cultural y de Convenciones, el Cine-Teatro La Giralda, el Parque de Flora Autóctona. También se destacó el parque industrial, con 25 empresas trabajando, los festivales que se realizan durante el año, el alojamiento y la gastronomía.

Para más informes sobre ese destino: +54 02331 - 462780 (líneas rotativas) E-mail: [email protected]



Intendente Alvear

Miguelina Allasia fue la encargada de la recorrida por Intendente Alvear, la localidad norteña -conocida internacionalmente por el Club de Polo Chapaleufú, que se ha habilitado para el turismo-, y que cuenta con dos recorridos turísticos: uno histórico y otro institucional.

Desde sus avenidas forestadas con parques y paseos, pasando por la Casa de la Cultura, la Escuela Nº 17, el Museo Pepa, la Iglesia de la Inmaculada Concepción, hasta el Alvear Fútbol Club, donde se realizan anualmente la Fiesta Provincial del Agro y la Fiesta Provincial de la Soja; y el Club Atlético Ferrocarril Oeste, sede del Festival de Doma y Folclore cuyos ganadores participan del Festival de Jesús María. Intendente Alvear tiene para ofrecer la Fiesta de la Aviación, el Ecoparque “La Casa de los Abuelos”, con recorridos educativos y un mini zoológico con animales rescatados y en recuperación; y la Fiesta de la Tradición.

Una oferta variada que puede consultarse en: www.intendentealvear.gob.ar



Guatraché

A su turno Paulo Sotile presentó Guatraché, un destino hacia el sur que ofrece un Parque Termal, cuya laguna es visitada por los turistas que pueden alojarse en diversas instalaciones -desde camping con dormis en el parque recreativo hasta hoteles en la ciudad- para beneficiarse de las propiedades curativas de su agua y su fango.

También se destacó el atractivo turístico que significa la colonia menonita “La nueva esperanza”, a 35 km de la ciudad, donde con guía turística se puede visitar la forma de vida de la comunidad religiosa.

Se destacó especialmente el hecho de que Guatraché es sede de la Fiesta Provincial del Turismo, de la Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén, de encuentros de motos -existe en la localidad un Museo de Motos Antiguas- y la ya tradicional Fiesta Aniversario de Guatraché.

También ofreció el recorrido virtual por la ciudad: la Estación del Ferrocarril, el Museo Municipal -que otrora fuera la primera comisaría de la localidad-, el Instituto Juan Bautista Alberdi, Villa Pascuala, el Chalet Guatraché y Villa Mary.

Informes: Tel: (02924) 492791 / e-mail: [email protected],

Sitio web: www.turismoguatrache.com.ar Laguna de Guatraché: Camping: (2954) 536656.

Antes de finalizar el encuentro se anunció que el próximo viernes, serán los responsables de las visitas virtuales los Referentes Municipales de Turismo de General Pico, Pichi Huinca y Colonia Barón.