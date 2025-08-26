Con aumento del 3% en La Pampa: este viernes se acreditarán los sueldos de estatales

Lo más visto

MIRÁ LAS FOTOS: Luan Toro festejó su Fiesta Provincial Criolla InfoHuella Zonales 24 de agosto de 2025 El acto central se realizó el sábado con un desfile de instituciones y fuerzas vivas de Luan Toro, del que formarán parte también 20 tropillas. El domingo, en tanto, hubo participación de agrupaciones gauchas, jinetes, tropillas, payadores, artistas de música y danza folclórica, artesanos, emprendedores y público desde distintos puntos de La Pampa y provincias vecinas.

La Justicia pampeana evalúa eliminar las ferias judiciales tanto en el fuero Penal como Civil InfoHuella Provinciales 25 de agosto de 2025 El Superior Tribunal de Justicia se reunió hoy con representantes de distintos sectores judiciales para informarles que el cuerpo está analizando presentar un proyecto de ley para eliminar las ferias judiciales de enero y julio y, de esa manera, poder brindar un servicio de justicia pleno a lo largo de todo el año.

UATRE celebró el Día de las Infancias en La Humada con donaciones para la Escuela Hogar N°88 InfoHuella Zonales 25 de agosto de 2025 El pasado sábado, la seccional N°889 de Victorica, la seccional N°954 de La Maruja y la Delegación La Pampa de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) viajaron a la localidad de La Humada, en el departamento Chicalcó, para compartir el festejo del Día de la Niñez en la Escuela Hogar N°88.

La Escuelita de Bádminton de Telén se destacó en Lonquimay InfoHuella Deportes 25 de agosto de 2025 La escuelita Municipal de Bádminton de Telén tuvo una destacada participación en la 5ª fecha del Circuito Pampeano, que se desarrolló este fin de semana en la localidad de Lonquimay. Los y las deportistas locales lograron excelentes resultados en distintas categorías, sumando puntos y experiencias valiosas.