Con aumento del 3% en La Pampa: este viernes se acreditarán los sueldos de estatales

Trabajadores y trabajadoras percibirán su sueldo con un aumento del 3% acumulativo sobre las escalas salariales vigentes al mes de julio.

Provinciales26 de agosto de 2025InfoHuellaInfoHuella
dineroarg

El Gobierno provincial informó que este viernes 29 se acreditarán los sueldos de las trabajadoras y los trabajadores del Estado pampeano, con una suba del 3% sobre las escalas vigentes en el mes de julio.
Los salarios estatales del mes de agosto, con esta suba del 3%, siguen recuperando poder adquisitivo respecto de la inflación, ya que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había arrojado un incremento del 1,9%.

educaccdred

Más de 200 actores educativos se unen por la convivencia escolar

InfoHuella
Provinciales21 de agosto de 2025

Coordinadores de curso, asesores pedagógicos, auxiliares docentes y técnicos del Ministerio de Educación de La Pampa (nivel Secundario, modalidades Técnico Profesional e Inclusiva, equipo de Políticas del Cuidado) participan, en dos jornadas presenciales, del ciclo de encuentros llamado “Diálogos para la convivencia escolar”.

Lo más visto
Galería APN (83)

MIRÁ LAS FOTOS: Luan Toro festejó su Fiesta Provincial Criolla

InfoHuella
Zonales24 de agosto de 2025

El acto central se realizó el sábado con un desfile de instituciones y fuerzas vivas de Luan Toro, del que formarán parte también 20 tropillas.  El domingo, en tanto, hubo participación de agrupaciones gauchas, jinetes, tropillas, payadores, artistas de música y danza folclórica, artesanos, emprendedores y público desde distintos puntos de La Pampa y provincias vecinas.

Copia de Hisatoriaaaa (4)

La Escuelita de Bádminton de Telén se destacó en Lonquimay

InfoHuella
Deportes25 de agosto de 2025

La escuelita Municipal de Bádminton de Telén tuvo una destacada participación en la 5ª fecha del Circuito Pampeano, que se desarrolló este fin de semana en la localidad de Lonquimay. Los y las deportistas locales lograron excelentes resultados en distintas categorías, sumando puntos y experiencias valiosas.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 1.05.25 PM

Operativos rurales: secuestran armas y un vehículo en un procedimiento por caza ilegal

InfoHuella
Zonales25 de agosto de 2025

Durante el fin de semana se llevaron a cabo distintos operativos rurales en la provincia de La Pampa, con el objetivo de prevenir la caza ilegal y otros delitos en zonas rurales. Los procedimientos contaron con la participación de personal de la Patrulla Rural Coordinación Área Zona Oeste, la Coordinación Seguridad Rural de Santa Rosa, 25 de Mayo y General Acha, además de efectivos policiales de Chacharramendi, Victorica, Telén, Carro Quemado, Loventué y los puestos camineros de Victorica y El Durazno.

