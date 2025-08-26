El artista victoriquense Pamilo Ceirone expone en La Pieza Rosa

La curaduría está a cargo de Lis Cofré y Lihué Pumilla. Además de la muestra de arte, la inauguración contará con shows en vivo de varios artistas invitados: Pancho del pueblo, Kitty, Llankas Doradas, Magic Mash, Dj set Pam! Pam! y Juanito. Pamilo Ceirone es un artista autodidacta de Victorica (su nombre es Camilo Peirone).

VUELAPELUCAS

Desde 2018 se dedica a crear ilustraciones, dibujos animados y artes radiofónicas. También es el anfitrión de VUELAPELUCAS 3000, un evento federal que reúne cada fin de año en el oeste de la Provincia a artistas de la escena contemporánea mundial. En este festival que dura varios días, se puede disfrutar de música en vivo con bandas y DJs de distintos géneros; artes visuales que contemplan exposiciones de pinturas, ilustraciones, animaciones, proyecciones (Vjing); talleres de cine y programación, performances, así como también ferias de arte. Es un evento que busca ser un espacio de encuentro e intercambio cultural con un espíritu de celebración.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: