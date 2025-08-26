El artista victoriquense Pamilo Ceirone expone en La Pieza Rosa

El Museo Provincial de Artes (MPArtes), de la Secretaría de Cultura, se prepara para un evento especial. El sábado 30 de agosto a las 19:00, se inaugurará una nueva propuesta del espacio "La Pieza Rosa", exposiciones multiformato que en esta ocasión presentará la muestra "ABC 123" del artista Pamilo Ceirone.

La curaduría está a cargo de Lis Cofré y Lihué Pumilla. Además de la muestra de arte, la inauguración contará con shows en vivo de varios artistas invitados: Pancho del pueblo, Kitty, Llankas Doradas, Magic Mash, Dj set Pam! Pam! y Juanito. Pamilo Ceirone es un artista autodidacta de Victorica (su nombre es Camilo Peirone).

Desde 2018 se dedica a crear ilustraciones, dibujos animados y artes radiofónicas. También es el anfitrión de VUELAPELUCAS 3000, un evento federal que reúne cada fin de año en el oeste de la Provincia a artistas de la escena contemporánea mundial. En este festival que dura varios días, se puede disfrutar de música en vivo con bandas y DJs de distintos géneros; artes visuales que contemplan exposiciones de pinturas, ilustraciones, animaciones, proyecciones (Vjing); talleres de cine y programación, performances, así como también ferias de arte. Es un evento que busca ser un espacio de encuentro e intercambio cultural con un espíritu de celebración.

