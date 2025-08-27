En Santa Rosa: desarticulan red de trata de personas con fines de explotación sexual

Con aumento del 3% en La Pampa: este viernes se acreditarán los sueldos de estatales
Trabajadores y trabajadoras percibirán su sueldo con un aumento del 3% acumulativo sobre las escalas salariales vigentes al mes de julio.
Un operativo conjunto permitió desarticular una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en la capital pampeana. “Las mujeres eran sometidas a abusos físicos y psicológicos, las amenazaban con armas de fuego y les retenían sus documentos”, señalaron fuentes policiales a Infohuella.Provinciales27 de agosto de 2025InfoHuella
La acción fue coordinada por el Área Trata de Personas, dependiente de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Unidad Regional I, en colaboración con unidades especializadas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Según pudo saber Infohuella de fuentes oficiales, la investigación, enmarcada en la causa judicial caratulada “ (…) trata de personas mayores”, derivó en múltiples allanamientos en distintos domicilios de Santa Rosa. Como resultado, fue detenido un hombre mayor y se secuestraron elementos vinculados a la causa: teléfonos celulares, chequeras, anotaciones en cuadernos, contadora de billetes, dólares, dispositivos electrónicos (pen drives, DVRs, tabletas), fotografías, contratos de ubicación, preservativos y prendas de ropa íntima femenina.
El detenido quedó alojado en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I, fue formalizado en la mañana de este miércoles y será trasladado a Buenos Aires para continuar con el proceso penal.
EXPLOTACIÓN SEXUAL
De acuerdo con la denuncia, la organización criminal estaba conformada por varios integrantes que cumplían roles determinados: algunos se encargaban de reclutar a mujeres adultas en situación de vulnerabilidad, mientras que otros las sometían a la prostitución bajo condiciones de explotación.
“Las mujeres eran sometidas a abusos físicos y psicológicos, las amenazaban con armas de fuego y les retenían sus documentos”, señalaron fuentes policiales.
Si bien aún no se puede establecer un número exacto de víctimas, la investigación confirmó la existencia de varias mujeres afectadas. Se están evaluando distintos grados de vulnerabilidad psicológica y niveles de consentimiento para determinar el alcance de la explotación.
Desde la Policía de La Pampa destacaron que la intervención rápida y eficaz del Área Trata de Personas, junto al apoyo de fuerzas análogas, fue clave para avanzar en la investigación y en la persecución de este delito complejo que vulnera los derechos humanos.
MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:
Trabajadores y trabajadoras percibirán su sueldo con un aumento del 3% acumulativo sobre las escalas salariales vigentes al mes de julio.
El Superior Tribunal de Justicia se reunió hoy con representantes de distintos sectores judiciales para informarles que el cuerpo está analizando presentar un proyecto de ley para eliminar las ferias judiciales de enero y julio y, de esa manera, poder brindar un servicio de justicia pleno a lo largo de todo el año.
En las primeras horas de este domingo, un siniestro vial en la Ruta Nacional 152, a la altura del kilómetro 3, dejó como saldo la muerte de una mujer que circulaba en un Volkswagen Gol.
Ayer Salud entregó nuevas unidades que fueron distribuidas estratégicamente en distintos establecimientos asistenciales del interior provincial, a fin de mejorar la calidad de atención tanto en zonas de alta demanda como en aquellas con menor acceso permanente.
El Consejo de la Magistratura tomó hoy exámenes escritos a los y las aspirantes a ocupar dos fiscalías titulares en Santa Rosa y General Acha. La tramitación de los concursos continuará mañana con las entrevistas personales a cada uno de ellos y ellas.
"Echeveste es tan burro que desconoce convenios de trabajo". La referenta gremial, Liliana Rechimont, comparó al subsecretario de Turismo, Saúl Echeveste, con la diputada libertaria Lilia Lemoine, por sus dichos contra las y los trabajadores estatales.
El pasado sábado, la seccional N°889 de Victorica, la seccional N°954 de La Maruja y la Delegación La Pampa de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) viajaron a la localidad de La Humada, en el departamento Chicalcó, para compartir el festejo del Día de la Niñez en la Escuela Hogar N°88.
Este lunes, una cuadrilla integrada por cinco bomberos Voluntarios de Victorica llevó adelante un servicio especial en el establecimiento El Puma, ubicado en la zona rural de Loventuel, donde se realizó una quema controlada.
El Museo Provincial de Artes (MPArtes), de la Secretaría de Cultura, se prepara para un evento especial. El sábado 30 de agosto a las 19:00, se inaugurará una nueva propuesta del espacio "La Pieza Rosa", exposiciones multiformato que en esta ocasión presentará la muestra "ABC 123" del artista Pamilo Ceirone.
Trabajadores y trabajadoras percibirán su sueldo con un aumento del 3% acumulativo sobre las escalas salariales vigentes al mes de julio.
Un operativo conjunto permitió desarticular una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en la capital pampeana. “Las mujeres eran sometidas a abusos físicos y psicológicos, las amenazaban con armas de fuego y les retenían sus documentos”, señalaron fuentes policiales a Infohuella.