En Santa Rosa: desarticulan red de trata de personas con fines de explotación sexual

Un operativo conjunto permitió desarticular una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en la capital pampeana. “Las mujeres eran sometidas a abusos físicos y psicológicos, las amenazaban con armas de fuego y les retenían sus documentos”, señalaron fuentes policiales a Infohuella.

Provinciales27 de agosto de 2025InfoHuellaInfoHuella
WhatsApp Image 2025-08-27 at 11.55.14 AM

La acción fue coordinada por el Área Trata de Personas, dependiente de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Unidad Regional I, en colaboración con unidades especializadas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber Infohuella de fuentes oficiales, la investigación, enmarcada en la causa judicial caratulada “ (…) trata de personas mayores”, derivó en múltiples allanamientos en distintos domicilios de Santa Rosa. Como resultado, fue detenido un hombre mayor y se secuestraron elementos vinculados a la causa: teléfonos celulares, chequeras, anotaciones en cuadernos, contadora de billetes, dólares, dispositivos electrónicos (pen drives, DVRs, tabletas), fotografías, contratos de ubicación, preservativos y prendas de ropa íntima femenina.

El detenido quedó alojado en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I, fue formalizado en la mañana de este miércoles y será trasladado a Buenos Aires para continuar con el proceso penal.

EXPLOTACIÓN SEXUAL

De acuerdo con la denuncia, la organización criminal estaba conformada por varios integrantes que cumplían roles determinados: algunos se encargaban de reclutar a mujeres adultas en situación de vulnerabilidad, mientras que otros las sometían a la prostitución bajo condiciones de explotación.

“Las mujeres eran sometidas a abusos físicos y psicológicos, las amenazaban con armas de fuego y les retenían sus documentos”, señalaron fuentes policiales.

Si bien aún no se puede establecer un número exacto de víctimas, la investigación confirmó la existencia de varias mujeres afectadas. Se están evaluando distintos grados de vulnerabilidad psicológica y niveles de consentimiento para determinar el alcance de la explotación.

Desde la Policía de La Pampa destacaron que la intervención rápida y eficaz del Área Trata de Personas, junto al apoyo de fuerzas análogas, fue clave para avanzar en la investigación y en la persecución de este delito complejo que vulnera los derechos humanos.

