Covid-19: “Una situación angustiante”, dijo Fernando, el caso positivo de Realicó que visitó Victorica 

Fernando Rezza es el secretario de gobierno del intendente de Realicó, José Álvarez. El fin de semana estuvo en Victorica visitando a su hijo y el lunes le hicieron un hisopado que dio positivo para Covid-19. Por ello, Victorica ahora tiene 23 aislados.

“No estaba aislado, no era contacto estrecho de ningún caso. Sería muy irresponsable de mi parte, ante todo, poner en riesgo la salud de mi hijo de cuatro años teniendo una restricción de aislamiento o estar esperando el resultado de un hisopado”, manifestó a InfoHuella Fernando Rezza.

El secretario de Gobierno de Realicó contó que la situación que está viviendo es angustiante. “Tenía pensado viajar el sábado 19 de septiembre, y pospuse el viaje porque en ese momento Realicó tenía 9 casos activos y muchos aislados. Decidí hacerlo este sábado. Tenía todo en regla para viajar. Soy funcionario y sé de la importancia del cumplimiento de los protocolos, como el uso del tapaboca, el distanciamiento social, etc. No hice nada que no estuviera permitido, mucho menos cuando el primer expuesto es mi hijo de cuatro años. Llegué el sábado, me hospedé en un hotel local y visité a mi hijo y el domingo volví a Realicó”, sostuvo.

LLAMADO POR CASO POSITIVO

El sábado, en horas de la tarde, recibió el llamado del director del Hospital de Realicó, Leandro De Ambrosio, quien le confirma que el comisario local, Andrés Aranguez, había dado positivo de Covid-19. “El director del Hospital me cuenta que Aranguez había dado positivo y me dice que si bien había presenciado la reunión el sábado 19 para organizar la Fiesta del Estudiante, no éramos contacto estrecho. Leandro me dice “cualquier cosa quédate tranquilo, estás con tu hijo, quédate “stand by” (sic), mañana cuando vengas vemos si hacemos un hisopado". El domingo me vuelvo, hacemos un hisopado preventivo, desde el domingo hasta el lunes me quedo aislado, hasta que me dan el resultado positivo para Covid”.

ENTENDIBLE

Rezza destacó que entiende que esto haya causado malestar en la comunidad victoriquense. “Como ciudadano y como funcionario, entiendo que esto genera malestar. Yo quiero decirles que no fui irresponsable. Viajé porque me lo permitía el decreto provincial, la ley y, por sobre todo, porque sabía que no estaba poniendo en riesgo a mi hijo. Pero ahora, ante lo sucedido con el resultado del lunes, entiendo la situación que se generó. En lo personal es muy angustiante. Lo que más quiero es que no haya contagios en Victorica, que mi hijo esté bien al igual que toda su familia materna”, finalizó.

