Entregaron lote de toros mejorados genéticamente a productores oesteños

El trabajo de mejoramiento genético en rodeos lleva 20 años en la Provincia y, puntualmente desde hace 5, el Ministerio de la Producción viró su estrategia para reforzar la estructura de los animales para mejorar su adaptación a las particularidades geográficas del territorio oesteño. Precisamente el titular de la cartera ministerial, Ricardo Moralejo, hizo hincapié en el trabajo realizado a través del Programa de Inserción de Genética en la ganadería del oeste pampeano, en línea con las políticas productivas desarrolladas por el gobernador Sergio Zillioto, en pos de apoyar fuertemente a la producción del oeste y especialmente al pequeño y mediano productor de la zona.

Esta entrega de reproductores estuvo a cargo del director de Ganadería, Ricardo Baraldi, quien destacó el apoyo desde dicho organismo hacia los productores del oeste, “sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una zona compleja por las condiciones climáticas, además venimos de un año con muy pocas precipitaciones con lo cual los campos se vieron anegados de tener su producción al 100%”. Manifestó a su vez que “hoy es un orgullo poder representar el producto que hemos logrado desde esta Cabaña en el cual venimos trabajando desde hace 5 años, con la propuesta de mejorar un animal rústico, adaptable a esta zona bastante anegada”. Y agregó que actualmente se logró un producto que “es reconocido y buscado, que implica un toro con un peso adulto que no pasa los 550 kg., con lo cual son toros de poco requerimiento, de facilidad de parto, que ayudan a parir a la vaca la cual a veces no está bien alimentada en estas condiciones”. Y enfatizó en que se logró el objetivo, “hoy se entregaron 12 reproductores que son hijos de inseminaciones, de semen proveniente de los distintos centros genéticos del país”. En esta oportunidad señaló a los productores que no le tienen que envidiar la genética a nadie, ya que “si hoy fuéramos a un remate feria o exposición, estos reproductores estarían entre los 50 y 80 mil pesos” y esto sucede, dijo, “por las políticas desarrolladas que permiten contar con un buen reproductor a un precio subsidiado de 15 mil pesos, el cual es menor al valor de un ternero”.

Particularidades

Otro punto destacable por parte de los mismos productores es que el trabajo se lleva a cabo con técnicos, profesionales, toda gente idónea de la zona, que conoce y recorre el lugar. Y en ese marco Baraldi hizo referencia también a la labor realizada de manera conjunta con las 3 Fundaciones de Sanidad Animal de la zona: Funsacha de Santa Isabel, la de Puelén y la de Chical có, “las cuales nos brindan los datos reales respecto de los índices y del stock ganadero de la zona”. Comentó además que al oeste se lo divide en 3 zonas: arriba de la barda, abajo de la barda y a la orilla del río, “donde los requerimientos de pasto son distintos de acuerdo a la época del año, entonces cada productor es gerente de su propia empresa, y luego nosotros le tratamos de imprimir un modelo adaptado para la zona”. Finalmente adelantó que se seguirá trabajando en este programa genético del oeste y en este producto especialmente, ya que “la idea es que los productores empiecen a entregar mejores animales, para que puedan obtener tener mejores valores en las ventas”.