Ziliotto anunció plan de vacunación y habilitación de ingreso y egreso a La Pampa

Encabezado por el gobernador, Sergio Ziliotto, junto al vicegobernador, Mariano Fernández, y a los ministros de Salud y de Conectividad y Modernización, Mario Kohan y Antonio Curciarello respectivamente, se llevó a cabo la conferencia de prensa en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

En ese marco el Gobernador anunció el plan de vacunación contra COVID-19, por intermedio del cual se prevé vacunar a 122.600 pampeanos y pampeanas, unos 20.000 por semana, entre los meses de enero y febrero próximos. Además presentó la app “CuidApp” para generar el permiso único de ingreso y egreso a La Pampa.

En cuanto a la situación sanitaria, Ziliotto recordó que el 15 de octubre se habían puesto freno a varias actividades para disminuir la circulación, “y hoy, a más de un mes, podemos mostrar, con orgullo y satisfacción, que toda la provincia de La Pampa está en Fase 5 y donde la mayoría de las actividades económicas están funcionando”.

En el recorrido histórico, el Gobernador dio cuenta que actualmente existe una alta prevalencia de personas recuperadas, el 83%, considerando además que cada medida tomada es siguiendo de cerca la condición sanitaria.

Estadísticas

En La Pampa los casos se duplican cada 46 días, en General Pico cada 85 y en Santa Rosa-Toay cada 51, con una expansión de casos hacia las localidades más pequeñas, “en todos los casos la situación está contenida en función de un sinnúmero de herramientas que hemos puesto en marcha”.

“Los números marcan la realidad de la provincia de La Pampa, lo que nos costó valió la pena”, continuó Ziliotto, mostrando una placa comparativa de La Pampa en relación con otras provincias, donde la situación es favorable y distinta en relación al resto y al país.

“Desde junio se abrieron la mayoría de las actividades económicas y se está en distanciamiento” reiteró el Gobernador, sosteniendo que La Pampa es de las provincias que menos aislamiento tuvo. “Seguir con este éxito depende de la responsabilidad social más que de las medidas que tomemos”, dijo, en relación a la llegada de las festividades y donde, señaló, no se deben relajar los cuidados.

Vacunación

Asimismo se refirió al plan de vacunación, dando cuenta que el plan tiene como objetivo morigerar el número de muertes, pero que la inmunidad de rebaño va a llevar más tiempo. El plan consiste en la vacunación, en primera instancia, de todas las personas de riesgo, esenciales y estratégicas para ganarle a la pandemia en enero y febrero. El mandatario brindó la palabra al ministro de Salud, quien explicó el plan de vacunación, que inicialmente prevé la aplicación a 122.600 personas.

“El plan busca disminuir la morbi-mortalidad que genera la enfermedad, es decir que haya menos gente que pueda fallecer y que quienes se enfermen lo hagan con menos severidad”, explicó Mario Kohan.

“Dependiendo de cuándo y de qué forma lleguen las vacunas se adaptará el plan, aunque ya se trabaja en función de las diversas vacunas, con tres cadenas de frío diferente, La Pampa se prepara para los tres escenarios.

El equipo de vacunación, con 122 centros, posiciona muy bien a La Pampa”, explicó el ministro, quien apuntó a ampliar aun más la posibilidad de acceso a la vacuna. “La estrategia está vinculada a la plataforma de vacunas que nos va a llegar”, reiteró, agregando que al mismo tiempo se preparó el área de sistematización, ya que se incrementa la necesidad de vacunar en un 130%, y requiere más equipamiento para un control online de la situación.

Recursos

La Pampa compró importante equipamiento para la logística de vacunación, con heladeras, freezer, etc, pensando en vacunar unas 20.000 personas por semana. “Estamos yendo a un escalón mejor, estamos viendo la luz al final del túnel, pero la pandemia no terminó, la pandemia nos va a seguir persiguiendo todo el año que viene”, sostuvo Kohan, quien llamó a convivir de manera inteligente con el virus hasta lograr la inmunidad de rebaño.

“El Gobierno de La Pampa, entre pacientes positivos más contactos, atendió a más de 29.000 ciudadanos, número inédito para la Provincia”, concluyó el ministro de Salud, destacando la labor realizada.

Nuevas actividades

Ziliotto anunció la incorporación de nuevas actividades a las ya habilitadas. En dicho contexto, contó que hasta el 26 de noviembre ingresaron por razones económicas o sociales 71.102 personas a La Pampa, sin PCR, sin limitaciones. “No ponemos barreras económicas para entrar a La Pampa”, agregó, contando que se otorgaron 239.000 permisos.

Desde mañana, a las 0, el ingreso y egreso hacia y desde La Pampa, respetando las reglas de juego que cuidaron a los pampeanos, con trazabilidad, habrá un permiso único para todo tipo de actividad y se incorpora la última etapa, que tiene que ver con encuentros sociales y esparcimiento para personas que no viven en La Pampa, poniendo en marcha una aplicación (Cuidapp) que permite llegar con mensajes y recordatorios para autocuidados.

El ministro de Conectividad y Modernización brindó detalles del permiso único, que no será obligatorio, pero sí se apela a la responsabilidad social para cuidar la salud de todos y todas.

Los permisos se tramitan desde la página web del Gobierno de La Pampa, donde tendrá un link a "Permiso". Al sitio se accede directamente desde "ingreso.lapampa.gov.ar".

Curciarello detalló que será "un permiso único que reemplaza todos los que tuvimos hasta este momento, va a ser muy sencillo. Datos personales, procedencia, medio por el que ingresan, no va a haber que explicar el motivo. Por supuesto va a decir el lugar o los lugares destino para tener la trazabilidad de esta visita", detalló.

"Va a determinar si el carácter es temporal o permanente. Para salir de la provincia no hay que tramitar un permiso en el ámbito del Gobierno provincial, depende el lugar que vaya tendrá los requisitos de la otra provincia. Además va a existir la posibilidad de descargarlo y en versión teléfono o versión papel y deberá presentarlo en las camineras", explicó.

La APP va a funcionar descargándola, registrándose como cualquier aplicación, con un correo electrónico, DNI y contraseña. "Y cuando ingrese la primera vez deberán informarse las patologías preexistentes y luego el autotesteo informando si tiene síntomas. De ahí se tomarán dos caminos: uno si tiene síntomas y otro si no”, manifestó.

Para finalizar, agregó que "como va a venir gente que no está familiarizada con nuestras herramientas de comunicación, se brindan los teléfonos y las vías de contacto con Salud", concluyó.

Solo dejan el aislamiento los ingresantes a la Provincia

Los contactos estrechos deberán seguir observando el aislamiento preventivo dispuesto por las autoridades sanitarias para cortar eventuales cadenas de contagios.

El fin del periodo de aislamiento anunciado por el Gobernador durante la conferencia de prensa de hoy, alcanza exclusivamente a quienes la realizaban por haber “ingresado a la Provincia”.