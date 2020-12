Mirá Metileo: tendrá la primera cancha para deportes en arena de La Pampa

El intendente local, Juan Carlos Pavoni, recibió la visita del subsecretario de Deportes de Provincia, Ceferino Almudévar, con quien recorrió el movimiento de suelo que ya se realiza para este novedoso espacio. Además visitaron las instalaciones del gimnasio municipal y mantuvieron una breve reunión en el salón del Concejo Deliberante, donde se entregó un aporte a las Escuelas de Fortalecimiento Deportivo.

“Vinimos a Metileo porque hay un emprendimiento que para nosotros va a ser un quiebre, en una actividad que se viene con todo, que son los deportes de playa, es una localidad que apuesta al deporte y en esta oportunidad nos vimos gratamente sorprendidos porque están construyendo una cancha de beach fútbol, beach handball, beach vóley, beach rugby, beach cesto, tiene una particularidad, que se trabaja en la arena y en la provincia de La Pampa es la primera. Para nosotros es un orgullo enorme estar viendo desde el nacimiento lo que va a ser una cancha muy utilizada”, manifestó Ceferino Almudévar a la Agencia Provincial de Noticias.

Contando que en el país es una actividad en pleno crecimiento, el subsecretario de Deportes añadió que “en La Pampa no tenemos playa, entonces lo tenemos que hacer de manera artificial, Metileo va a ser la primera y vamos a venir a jugar acá con nuestros jugadores que participan del circuito de playa en el verano. Esto va a ser un centro de referencia que seguramente se va a replicar en toda la Provincia, porque la actividad se viene con todo”.

En dicho contexto, el funcionario provincial se refirió al corredor deportivo de Metileo, con la cancha de fútbol 5, cancha de fútbol 11, pileta de natación, una buena forestación, gimnasio, salón, “y el agregado de la cancha de beach le da un plus importantísimo al sector para el desarrollo de este deporte en la Provincia, porque seguramente después de esta se van a replicar algunas más”.

Finalmente, Almudévar se refirió a los fondos otorgados en el marco del Programa de Escuelas de Fortalecimiento o Fomento Deportivo, con fondos para diversos actores de la política deportiva, en el caso de Metileo fueron para el profesor Cristian Berón, que es el encargado del área Deportes de la Municipalidad y quien desarrolla el Fútbol Playa Femenino.





Intendente

Juan Carlos Pavoni habló de una impronta de la gestión de Gobierno a la hora de apostar al deporte, “habíamos hablado algo con Cristian (Berón) y evaluado la posibilidad. Tomamos la decisión de empezar a hacer la cancha a través de unas charlas con el subsecretario y acá estamos en plena tarea”, sostuvo.

La cancha lleva unos 800 mil kilos de arena rubia, “eso es un dinero que vamos a ir manejando dependiendo de los recursos, la parte de movimiento de suelo y otras tareas complementarias ya las estamos iniciando desde el municipio”.

Pavoni contó que desde la Municipalidad de General Pico, a partir de una charla con la intendenta Fernanda Alonso, se colaborará con neumáticos que ya no se utilizan, los cuales fueron puestos a disposición, “nuestra idea es aprovechar un lateral con gradas, tipo tribunas, de manera ecológica, con cubiertas que recuperaremos”.

A modo de cierre, expresó su satisfacción por ver crecer a Metileo en materia deportiva como lo está haciendo, “para nosotros es importantísimo que los jóvenes, los adolescentes, los adultos, nuestros mayores, tengan las posibilidades de practicar deportes. Hace dos años hicimos la cancha de fútbol 5 con sintético e iluminación, iluminamos con led toda la cancha de fútbol 11, siempre estamos trabajando en este lineamiento”.



Deportista

Yanel Orueta formó parte de la Selección pampeana de fútbol playa y hoy acompañó la recorrida con gran entusiasmo, “es muy lindo tener esta posibilidad en el pueblo, yo lo pude vivir en el verano, una experiencia espectacular, súper diferente, me trajo mucha alegría y un gran aprendizaje. Las chicas que no pudieron ir van a tener la posibilidad de conocer y aprender este deporte, es un juego nuevo, con nuevas reglas, y es importante que toda la gente, chicos y grandes, puedan participar, nunca tuvimos fútbol playa, yo no sabía que existía hasta el verano cuando fui a participar”.