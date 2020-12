La UCR y el aborto: "negaron el debate y el partido no estuvo a la altura", dijo García

Agustina García, diputada provincial del radicalismo aseguró que "hay cuestiones erróneas" en los argumentos que Martín Berhongaray esgrimió en el debate sobre la IVE. Además, se quejó de que la UCR no dio lugar al debate y adelantó que se reunirán con el senador Juan Carlos Marino para tratar de asesorarlo de una mejor manera.

"Si bien, con el legislador, pertenecemos al mismo espacio el partido no ha tenido una instancia de debate respecto al proyecto. Nos han negado el debate. Lo hemos planteado hace dos años, lo planteamos ahora. Lamentablemente el partido no estuvo a la altura y decidió no debatir para dar un mandato a sus legisladores de que hacer en el Congreso", criticó Agustina García en Radio Kermés.

Aseguró, además, que la Juventud Radical y la Franja Morada vienen debatiendo hace 12 años el aborto y ya tienen una posición clara. "Pero hay una diferencia y una clara muestra del compromiso que tenemos los jóvenes con el proyecto. Esperábamos tener un debate en el Comité, sobre todo porque se trata de una cuestión de Salud Pública y la Unión Cívica y Radical ha sido una defensora de la Salud y la Educación Pública", aseveró.

"No hemos dialogado con Berhongaray pero puedo analizar su discurso. Hay cuestiones erróneas en lo que él ha argumentado en la Cámara de Diputados. No entendió lo que estábamos tratando. El hecho de que plantee las causales en las primeras 14 semanas, se desentiende que es un proyecto de interrupción voluntaria y en eso debe primar la decisión de la mujer como única herramienta para acceder al derecho al aborto. Hay una cuestión que nos deja ver que no ha entendido el proyecto", completó.

"Creíamos que él entendía que era una cuestión de Salud Pública, y que acá no se debatía aborto si o aborto no, sino la posibilidad de sacar de la clandestinidad a las mujeres. Lamentablemente no fue así y el análisis ha llevado a que su voto sea negativo y nosotros, la juventud, lo lamentamos".

La diputada radical reconoció a Hernán Pérez Araujo porque comprendió que "había que ponerse en los zapatos de las mujeres, sentir empatía y acompañar el proyecto".

"Por suerte el proyecto se va a volver a debatir en el Senado el 29 de diciembre. Estoy confiada de que vamos a terminar este 2020 con una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo después de tantos años de lucha y reclamo. Hoy las cuentas dan un empate pero hay muchos indecisos, como militantes radicales vamos a tratar de reunir con cada uno de los radicales indecisos. Nos vamos a reunir con Marino".

"Si el voto es negativo, nos vamos a replantear la falta de debate, no solo con este proyecto sino con otros. Cuando se sancionó el Matrimonio Igualitario, los jóvenes estábamos militando el proyecto en las calles y nuestros legisladores votaron en contra. Todas las provincias deberían seguir el ejemplo del radicalismo en CABA que conforme a los consensos sobre las problemáticas, armar sus listas. En La Pampa no podemos seguir quedando expuestos a la decisión de un legislador sin escuchar al partido. Esto se soluciona con renovación", advirtió.

Por último se comprometió en persuadir sobre el voto de Marino para que entienda que "se trata de dejarle un país mejor a sus hijas".

Foto y Fuente: Radio Kermés.