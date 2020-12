Ziliotto lanzó el operativo de registro para vacunarse contra el Covid

Ziliotto brindó hoy una conferencia de prensa desde el Salón de Acuerdo junto al titular de la cartera de Salud, Mario Kohan y el ministro de Modernización y Conectividad, Antonio Curcciarello y la Jefa de Epidemiología, Ana Bertone, donde anunció el inicio de la etapa 2 en la provincia que implica la inscripción en el registro de vacunación, para luego ingresar en la etapa 3 que será la de planificar los turnos para hacer un sistema eficiente y vacunar la mayor cantidad de persona lo antes posible.

El Plan de Vacunación tiene una población objetivo de 113.262 personas, que incluyen mayores de 60 años, entre 18 y 59 años con comorbilidad, y personal esencial.

Ziliotto remarcó que el objetivo es recibir la aceptación de cada persona para recibir la vacuna, y en segundo lugar, identificar a cada uno de los inscriptos para solicitarle un turno determinado, fecha, lugar y horario.

El sitio vacunate.lapampa.gob.ar estará disponible a partir de hoy a las 22 horas. El mismo será para todas las personas residentes en La Pampa, tengan o no domicilio declarado en su documento en la provincia, y tendrá carácter de Declaración Jurada.

El gobernador se refirió a que las personas que no puedan o no tengan manera de acceder mediante la tecnología, podrán acercarse a los centros de salud para realizar la inscripción.

Luego fue el turno del ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, e indicó los pasos a seguir para completar la declaración jurada en el sitio web, donde destacó que en esta oportunidad no se asignarán turnos. “No habrá orden de inscripción, los turnos se atribuyen según términos o criterios de salud. El sistema quedará abierto para la inscripción”, explicó.

En tanto, Ziliotto detalló que “una vez que tengamos la vacuna, el sistema va a disparar electrónicamente todos los turnos para vacunar. Por eso hay que establecer un criterio de responsabilidad social, de llegar a todos aquellos que conocemos y que pueden estar imposibilitados de sumar al registro”.

“Estamos dando un paso trascendental en La Pampa, a partir de la próxima semana estamos en condiciones de empezar a vacunar. Hay que destacar el trabajo en conjunto con Nación, coordinando actividades con sectores públicos y privados, vinculados a la logística, con el objetivo de hacerlo eficiente, que no haya baches, de que no haya error entre dosis y dosis. Hoy comienza la participación de la ciudadanía en la planificación de la vacunación. Es una tarea de todos”, concluyó.