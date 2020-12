Vigilia mundial por el Aborto Legal: en Santa Isabel- pleno oeste pampeano -, en Europa, en Latinoamérica

La sensación de que esta noche y la madrugada de mañana serán históricas no es algo que sólo se perciba en la Argentina, colectivos feministas de distintos países decidieron sumarse a la vigilia por el debate y la votación del proyecto de aborto legal en el Senado con la organización de pañuelazos.

En el caso de que el Senado convierte en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo, significará un impulso del debate para toda América Latina, donde la interrupción voluntaria solo está regulada en Cuba, Uruguay, Puerto Rico y Guyana francesa.

DESDE EL OESTE

La localidad oesteña de Santa Isabel, no es ajena a la vigilia mundial que mueve a mujeres con los pañuelos verdes que se multiplican en plazas donde se hablan distintos idiomas, pero se lucha por derechos históricos.

Rocío, joven de Santa Isabel, acercó a InfoHuella un texto consensuado entre quienes hacen la vigilia en la plaza central de la localidad oesteña: “Hoy es un día histórico. A lo largo de la historia las mujeres y disidencias hemos tenido que luchar mucho y por derechos que son básicos. Ha sido un camino largo y tortuoso para llegar al día de hoy. Sin embargo, a las mujeres y disidencias aún nos quedan muchos derechos por conquistar. Que sea ley el aborto voluntario es un enorme avance pero no quiere decir que ahí termine la lucha, esto apenas empieza.

Esta mañana leímos este fragmento en el Twitter de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que pertenece a @EscritorasArg y creo que resume muchas cosas: "Tengo derecho a no ser madre. Tengo derecho a serlo. Tengo derecho a equivocarme. Tengo derecho de oponerme al azar. No soy un recipiente obligado a dar vida. No soy un útero. Soy".

Un abrazo a quienes luchan desde hace años, a quienes recién comienzan y a quienes se sumarán en un futuro. ¡Que sea Ley!”