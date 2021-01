El ProVida en Chos Malal: "igualdad de derechos"

En la primera de las localidades fueron recibidos por el vice intendente a cargo, Jorge Lucero y la responsable de Desarrollo Social, Rocío Bazan, mientras que en Chos Malal el profesor Jesús Fernández, responsable de la Colonia, fue quien conversó y dio detalles sobre la marcha del programa.

Coordinador de Chos Malal

Jesús Fernández comentó que “es la primera vez que nos toca trabajar acá, nos llamaron de Deportes de la Provincia y acá estamos. Es un lindo desafío y por lo que nos cuentan quienes viven aquí la concurrencia es bastante rica en cuanto a número de chicos a la colonia de vacaciones”.

Comentó que “las actividades cumplen con todos los protocolos exigidos por la provincia, más allá de que Chos Malal es un paraje y no hay mucha circulación de gente como en otros lugares nos tenemos que abocar a que se cumplan todos los protocolos. Por suerte hasta ahora no hemos tenido que ingresar en ningún aislamiento estricto, gracias a eso pudimos continuar de manera ininterrumpida este Pro Vida Verano 2021 desde el lunes 4 de enero, estamos casi terminando la tercer semana”, puntualizó.

Informó que “tenemos 21 niños y niñas inscriptos para la colonia de los cuales asisten entre 13 y 14 diariamente. Para un paraje como el nuestro es muchísima la asistencia este verano”.

Aseguró que “venir a trabajar a Chos Malal es un enorme desafío como profesional y como pampeano, con mi compañera y esposa Ayelen que me ayuda en todo, pensamos que no debemos dejar de ver y conocer cómo vive cada uno de nuestros chicos, nuestros alumnos. Además, sería lindo que todos pudiéramos conocer los pueblos de La Pampa porque hay gente muy linda, muy buena y sumado a los paisajes, da gusto poder trabajar como en nuestro caso, acá en este pequeño pueblo”, enfatizó.

Igualdad de derechos

Puntualizó que “trabajando acá nos damos cuenta que nuestros niños y niñas tienen la misma igualdad de derechos que en los pueblos o grandes ciudades como Santa Rosa y General Pico. Eso lo pensamos con todo el grupo de trabajo, con Daniel Garay que me ayuda en la pileta y las chicas de la cocina, por ejemplo, nuestra pileta tiene una calidad y claridad en el agua como cualquier pileta de la ciudad y se puede disfrutar de la misma manera allá o acá, eso se llama igualdad de derechos”, reiteró.

Conceptos de Rocío Bazán

La asistente Social de la Municipalidad de La Humada, Rocío Bazán, destacó que “por suerte para nosotros en La Humada la Pandemia no fue un obstáculo y decidimos comenzar el Pro Vida Verano 2021 el día 4 de enero, lamentablemente fue una semana con un clima de lluvia y bajas temperaturas por lo que pospusimos el arranque para el lunes 11”.

Indicó que “son 50 niños y niñas inscriptos desde el comienzo, pero todos los días se van agregando más. Venimos muy bien, adaptándonos a todos los protocolos, tratamos de inculcarle a los líderes de cada burbuja que tengan cuidado y que sean responsables porque son niños, el programa es para ellos y nosotros estamos para ellos”.

Sostuvo que “debemos pensar que han tenido un año sin ir a la escuela entonces tenemos que hacer que disfruten de las actividades, aunque sea que dibujen o escriban su nombre en el caso de los más chicos”.

Agregó que “si bien esperábamos una concurrencia mayor entendemos que hay un poco de miedo cuando surge algún caso de COVID-19 y hay personas aisladas, creo que estamos haciendo las cosas bien, corrigiendo detalles y aprendiendo permanentemente para brindarnos a todos ellos y que puedan tener una linda colonia de vacaciones”.

Afirmó que “por otro lado, estamos muy conformes con el Pro Vida de Chos Malal porque tuvimos referencias de que en años anteriores no había sido tan positivo como este año y hay que destacar que los chicos concurren todos los días. Sin dudas debo mencionar también el trabajo que realiza el profesor. Gracias a Dios vamos bien encaminados, puliendo detalles y siempre pensando en los niños porque el Pro Vida es para ellos”, concluyó.