Nacimientos en La Pampa: 1.700 bebés fueron registrados con el Certificado Digital

“Esta es una herramienta que pudimos poner en práctica en medio de una pandemia sin precedentes. La digitalización del acta trae varios beneficios, pero los más notables son el aumento en la seguridad de los recién nacidos y que a partir de septiembre son registrados en el lugar donde viven, desde su nacimiento”, comentó a la Agencia Provincial de Noticias el ministro de Gobierno, Justicia y DD HH, Daniel Bensusán.

“La Pampa fue la primera Provincia en aplicar este sistema en la totalidad de su territorio”, aclaró.

En cuanto a lo referente a la seguridad de los recién nacidos, dijo que este sistema permite que queden registradas apenas nacen, “incluso sus datos ingresan antes de tener su primer DNI”, aseveró.

“También debemos destacar el hecho de que los nacimientos queden registrados en la localidad donde reside la familia. Hasta ese momento, el primer registro se hacía en el lugar donde nacía el bebé y luego había que hacer otro trámite para que quedara finalmente en su domicilio real. El cambio permite tener datos precisos que llevan a optimizar la llegada de áreas como salud y educación, entre otras”, detalló.

“Esta herramienta era algo que nos venían planteando los intendentes. Ahora, al ser registrados desde su nacimiento en las localidades donde reside la familia, los municipios verán actualizada en forma inmediata la cantidad de habitantes que tienen, posibilitando mejoras concretas en las políticas públicas que se lleven adelante”, completó el ministro.

Bensusán destacó que el Certificado Digital de Nacimiento “pudo hacerse realidad gracias a la labor conjunta interministerial de Conectividad y Modernización, Salud y nuestra, a través del Registro Civil”.



“Acceso a derechos de nuestros niños”

Patricia Lavín, jefa comunal de Ingeniero Luiggi, manifestó al respecto que “lo esperábamos, era un planteo que los intendentes habían hecho porque desde el año 2009 en las localidades pequeñas o medianas, donde no se producían los nacimientos se habían dejado de inscribir en los registros civiles. Eso se veía como una necesidad realmente para poderlo retomar y finalmente en septiembre, a pesar de ser un año súper difícil, el Gobernador a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos pudo llevar adelante esa promesa y lo hemos vivido con total alegría y acompañando a nuestros registros civiles en toda la preparación para poder llevarlo adelante”.

Consideró que la implementación de esta herramienta “es una manera más de que el Gobierno provincial asegure el acceso a derechos de nuestros niños porque precisamente podemos hacer todo un seguimiento de nuestra niñez luiggense”.

Por su parte, la intendenta de Colonia Barón, Sonia Luengo, estimó que este certificado “representa un importante avance para las familias de las localidades porque ahora el trámite se hace de una manera mucho más ágil, mucho más segura y no deben trasladarse a los centros urbanos más importantes, en este caso General Pico o Santa Rosa, que es generalmente donde nacen los niños de la localidad”.

“Este trámite es también un claro ejemplo de la descentralización de las distintas áreas del Gobierno, para que puedan realizarse en cada una de las localidades y en este caso en los registros civiles. También es importante resaltar el tema de la tecnología digital que en esta pandemia ha sido de muchísima ayuda”, concluyó.



Satisfacción por el funcionamiento del CDN

Titulares de Juzgados de Paz y Registros Civiles de distintas localidades fueron optimistas con el funcionamiento de este certificado.

El titular del Juzgado de Paz de Jacinto Arauz, Juan Carlos Weiss, aseguró que esta herramienta “es una solicitud y un anhelo de todos. Generalmente venía la mamá con el bebé y después tenía que hacer otro viaje, o a Santa Rosa, o a General Acha para hacer el trámite que desemboca en el acta de nacimiento. Entonces ahora lo va a poder hacer acá”.

También resaltó las ventajas del nuevo sistema “permite planificar, en la escuela, cuántos chicos hay en esa época, cuál es el número, cuál es la cantidad. También para las campañas de vacunación tener un registro actualizado. Como comunidad, tener todos esos datos, saberlos de antemano, tener los de la mamá, del bebé, está muy bueno”.

Pamela Martin es Jueza de Paz y jefa del Registro Civil de Abramo estimó que el Certificado Digital “es un servicio más que le podemos brindar a la comunidad, contamos con todos los recursos para hacerlo. También se descongestionan los Registros Civiles de los lugares donde nacen los bebés”.

Por su parte, Virginia Cisterna, de Ingeniero Luiggi, aseguró que “es un paso trascendental, no solamente en lo que es a nivel personal de cada niño, de cada familia, sino también para la propia comunidad. De esta manera se recobra el sentido de pertenencia a la sociedad que ve nacer al niño y que probablemente este sea parte de su crecimiento. Recobra o fortalece lo que es el sentimiento de arraigo por la sociedad luiggense”.

