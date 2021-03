De película: el robo al Banco de Telén tiene su novela

En un lugar de La Pampa ocurrió un hecho fabuloso. Un grupo de ladrones copó un pueblo para robar dos bancos imposibles: uno cerrado y el otro quebrado hace más de ochenta años. Huyeron a tiro limpio y fueron recogidos en alguna cruz del camino por un pequeño helicóptero que terminaría yéndose a pique. Eso cuenta la versión oficial.

Pero las cosas no son tan sencillas como parecen. En la mesa de un bar, un cuarteto de hombres poderosos, seguido de cerca por un viejo bolichero, trata de descubrir, acaso jugando, qué se esconde detrás de ese robo aparentemente fallido. Amores, socios peligrosos, personajes innombrables, rencores, una mujer hermosa, voces que van y vienen. Todo eso se conjuga para desentrañar qué hay detrás del Caso Telén.

A 19 años del hecho que conmocionó a les pampeanes, en los próximos días la Editorial Voces (CPE) distribuirá entre sus asociados la novela Caso Telén, escrita por Nicolás Bompadre y Damián Repetto.

A modo de tentempié, Radio Kermés presentó un fragmento del libro:

Nene

Hubo un asalto acá en el Museo. Nadie entiende qué pasó. Entraron a los gritos, parecían enojados, miraban desesperados pidiendo plata. Eso decían a cada rato: dónde está la plata. No paraban de gritar y de mover las armas como si de verdad quisieran usarlas. Carmen, una vecina que entró a vender unas rifas, quedó paralizada. Después nos encerraron en el baño, no nos hicieron nada. Un susto nomás. No es que quiera dármelas de valiente, no con esto, pero fue muy raro, sentía que eso no podía estar pasando, que era una farsa. No sé, algo en los gestos, en la cara de los tipos me dio una sensación rara, como en esas películas que dan los sábados a la tarde, donde los malos exageran tanto que no convencen.

¿Sería por eso que estaba calmada cuando me revisó el médico? Es extraño cómo reaccionamos. El doctor dijo que era normal, que cada persona responde de distinta manera a las experiencias traumáticas: la mayoría no para de llorar, como si les agarrara un ataque de histeria; otros se quedan duros, como la vecina; unos pocos, que no soportan la situación, niegan los hechos, ni los registran. Eso ya lo había escuchado antes, la negación.

Fue muy rápido; cuando entendí lo que pasaba, ya se habían ido. Solamente me da rabia lo que rompieron. Lo único que vale la pena en este pueblo, además del viejo Zaldívar, son los recuerdos guardados en el Museo. Me gustan porque no cambian, nada de lo que pase va a cambiarlos. Lástima que pueden romperse, como lo hicieron esos animales.

No te imaginás el quilombo que es esto, no reconocerías el pueblo, te lo juro. Está lleno de gente. Molesta escucharlos hablar de lo mismo, pero le da vida. Hay caras nuevas, movimiento, la gente está más charlatana, cada uno tiene su versión, todos opinan. Bueno, no es ninguna novedad, acá siempre creen saber qué pasó y te dicen cómo tenés que comportarte. Ya empezaron los chismes, la mala leche. Lo que más le gusta a esta gente es andar señalando con el dedo, buscando culpables. La policía está desconcertada, no pueden creer que haya pasado en un lugar tan chico.

Carmen y yo somos celebridades. A mí no se me acercan mucho, vos ya sabés por qué; los periodistas nomás, aunque no les doy bola porque tengo miedo de hablar y meter la pata. Al resto lo sacaría a patadas. Tienen curiosidad y envidia porque justamente yo viví una aventura que no se va a repetir nunca.

Hablando de aventuras, con este lío me volvieron las ganas de escribir sobre el pueblo, una historia de tiros en el desierto, policías y ladrones, estancieros y abogados, hombres poderosos que controlan todo desde las sombras, nunca pasa nada sin que ellos lo sepan. Eso me gustaría escribir: una historia donde los hombres más respetados son los más peligrosos.

Te cambio un poco de tema. ¿A qué no adivinás quién vino al pueblo? ¿Te acordás cuando fuimos al Parque Luro? Había un parrillero simpático, decía que era policía. Era difícil saber cuándo hablaba en serio o en joda. ¿Lo ubicás? Petiso, el pelo como una peluca de los Playmobil. Nos dio una mano bárbara con el auto. Trabajaba para esa familia encargada del quincho, esos que se la pasaban discutiendo. Bueno, la cosa es que mandaron un par de pintores a arreglar los destrozos que hicieron los ladrones. No sabés la sorpresa que se llevó cuando entró al Museo a pedir agua para el mate. Él se quedó duro, como si hubiera visto un fantasma. Fue tan gracioso, parado con el termo, la boca abierta y el flequillo como unos limpiavidrios de auto, de acá para allá. Me contó que volvió a las changas de la pintura, que lo de policía no era para él. No sé para qué te cuento esto; no importa, contándote pavadas se me hace que estamos juntos, como antes.

Te extraño.

Mamá

Fuente: Radio Kermés.