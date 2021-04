2 de abril: El Gobernador encabezó el acto central de Malvinas

Formaron parte de la ceremonia los ministros, de Educación, Pablo Maccione, de Desarrollo Social, Diego Álvarez, de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, la secretaria Administrativa del Senado de la Nación, María Luz Alonso, el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo y la diputada nacional, Melina Delú, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Losi, diputados provinciales, concejales, demás autoridades provinciales, municipales, educativas y de seguridad, integrantes del Centro y Asociación de Veteranos de Guerra e intendentes de localidades vecinas, quienes fueron recibidos por el intendente local, Juan Carlos Pavoni.

Dando comienzo al acto, el intendente local hizo entrega al gobernador de la resolución declarando huésped de honor al mandatario y comitiva oficial. Seguidamente, se hizo una mención especial para Miguel Ángel Guzmán, ex combatiente sobreviviente del hundimiento del Crucero General Belgrano, oriundo de General Acha, fallecido el último sábado a los 58 años de edad, en su honor y en el de todos los veteranos de Malvinas se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

A continuación, el padre Oscar realizó una invocación religiosa en homenaje y reconocimiento a mujeres y hombres que fueron parte de Malvinas.

Prosiguiendo con el acto, se dirigieron a los presentes el veterano de Guerra Jorge Gaitán, el intendente municipal, Juan Carlos Pavoni y el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello. Más tarde se realizó un minuto de silencio, se descubrió una placa al pie del monumento inaugurado en homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas, se colocaron ofrendas florales al pie del monumento inaugurado para la ocasión y se plantó un árbol de manera simbólica. Finalmente, se entonó la Marcha Las Malvinas.



Antonio Curciarello

En nombre del Gobierno provincial, Antonio Curciarello inició su discurso felicitando al intendente, no solo por la plazoleta sino por su compromiso con estas causas nobles del pueblo argentino, “lo de 2019, ahora esto, muestran el don de persona que tenés”.

A los combatientes de Malvinas dijo “son realmente un orgullo para nosotros como pampeanos y para todo el país”.

“Malvinas representa una causa nacional y popular, por ende, es una pieza clave en la construcción de la identidad argentina, es una promesa de regreso y sobre todo es una causa justa de reivindicación soberana y de lucha contra el colonialismo”, consideró el ministro, quien sostuvo que el reconocimiento, “es para quienes lucharon y ofrendaron su vida por esta causa, por el contrario, repudiamos a los que prometían presentar batalla mientras masacraban a su pueblo”.

“Nuestros veteranos son motivo de orgullo y de ejemplo a seguir, porque ante condiciones desfavorables de todo tipo demostraron valor y lucha por la defensa de la soberanía nacional, son los mismos que junto a sus familiares resistieron el procesos de desmalvinización que intentó llevarlos al olvido”, continuó.

Haciendo hincapié en que Malvinas representa parte de la crueldad de sectores de la dirigencia argentina para con la juventud de su pueblo, Curciarello dijo: “siempre son los jóvenes los que pagan las atrocidades de los gobiernos dictatoriales, dictadura que hubo la juventud siempre la pasó mal, del mismo modo que las clases populares o medias las que pusieron “el lomo” a la causa Malvinas y una clase dominante que desde sus escritorios ordenaba iniciar una guerra como si se tratara de algo menor. Argentina está marcada a fuego con estas circunstancias, con estas cuestiones, esta es la verdadera grieta, Malvinas grafica muy bien esto que yo digo, fueron ustedes, los combatientes, los que estuvieron allá, en ese clima inhóspito, los que no volvieron, los que volvieron escondidos por el mismo Estado que los mandó, mientras otros reprimían y desaparecían a su pueblo”.

“Están los que defienden la Patria y los que no, están los que son anticolonialistas y los que no, a esto nos referimos cuando hablamos de la verdadera grieta, hoy un nuevo gobierno nacional nos da garantías, por convicción ideológica y por sentimiento malvinero, que no se dejará de reclamar la soberanía que nos pertenece, que no se va a olvidar de poner al territorio de Malvinas en el mapa nacional, que no se va a intentar hacer movible un feriado como el 2 de abril, que no se dejará trunca la gesta que ustedes llevaron adelante”, prosiguió el funcionario provincial, quien comentó que en la provincia, desde la gestión del gobernador Ziliotto, y de las gobiernos que lo precedieron “rescatamos la entrega de estos jóvenes que fueron a la guerra, lo hacemos a través de políticas públicas, a través de políticas de estado que revalorizan y reconocen en forma permanente a nuestros veteranos, nuestros héroes, los que volvieron, y nuestros mártires pampeanos que no pudieron regresar”.

“Hoy hay nuevas formas que socaban la soberanía nacional, y es a través del sometimiento económico que las grandes potencias per se, o a través de organismos internacionales de créditos, que ellos mismos manejan, ejercen sobre otro estado. Hoy la Argentina discute cómo resolver su impagable deuda externa, casi siempre generada a espaldas del pueblo a costa de los sectores populares, y la historia, como con Malvinas, se repite de nuevo, siempre pagan los platos rotos los sectores populares y la juventud de nuestra patria, hay que aprender de Malvinas, de todo lo que esa gesta implica, y fundamentalmente del compromiso con la Patria de los combatientes y de su familia, eso es realmente hacer Patria. Malvinas nos enseña y es nuestra obligación aprender de ella, de ustedes los combatientes, para no repetir errores”, manifestó el titular de Conectividad y Modernización.

Finalmente, Antonio Curciarello dijo, a modo personal, “soy hijo de una generación que nació con la guerra concluida, fue en mi casa donde aprendí a querer esta gesta, luego en el colegio, luego con la militancia y fundamentalmente habiéndolos conocido a ustedes, queridos combatientes, que son realmente un orgullo para la provincia de La Pampa y para todo el país. Por la memoria de los cuatro caídos, por la heroica batalla que dieron, y porque son argentinas, vivan las Malvinas y viva la Patria”.



Juan Carlos Pavoni

El jefe comunal agradeció la presencia del gobernador y de todas las autoridades presentes en Metileo, en dicho contexto, calificó el día como “muy emotivo” por poder concretar este proyecto del Monumento pensado para los héroes de Malvinas.

“Estoy muy agradecido de que hayan estado desde un principio, este ha sido un eje de nuestra política, trabajar la historia argentina, venimos trabajando en ello porque estamos convencidos de que debe estar viva la historia y fresca en la memoria de la gente”, continuó Pavoni, quien manifestó el orgullo hacia los combatientes “por haber defendido parte de nuestra Patria”.

Repasando que en 2019 Metileo fue sede central del acto por el Día de la Memoria, donde se inauguró la plazoleta de Memoria, Verdad y Justicia, y esta posibilidad de hoy inaugurar la plazoleta con el Monumento a los Veteranos de Malvinas, el intendente destacó el acompañamiento del Gobierno provincial, “muchos de los funcionarios que hoy están aquí presentes también estuvieron en el homenaje de Memoria, Verdad y Justicia, incluido nuestro gobernador, en ese momento diputado nacional. Soy un agradecido de todas las autoridades que hoy están presentes, quiero destacar valores claros, hablar de Malvinas me hace sentir orgulloso, y más aún tener presente en este homenaje a los combatientes, cuando los mira y los lleva 39 años atrás comprende que eran jóvenes que fueron a defender nuestra Patria, le digo a Jorge, que habló en representación de los ex combatientes, que si bien hubo gobiernos que de alguna manera le dieron un papelito y se fueron a la casa y los olvidaron, hay un pueblo que los respeta, que nos hacen sentir orgullosos de tenerlos y deben sentirse orgullosos por la actitud y el rol que tuvieron en Malvinas, fue todo muy difícil, y quiero que tengan en Metileo un espacio que los haga acordar diariamente de los veteranos de guerra, a quienes debemos respeto, y pedirles que lo tomen como propio, porque este espacio es de los veteranos de guerra”.



Veterano de Guerra

En nombre de los veteranos, Jorge Gaitán recordó que hace dos años y medio se juntaron en ese lugar pensando en un homenaje a los caídos en Malvinas, “hoy eso se ha hecho realidad, a 39 años de la gesta de Malvinas, la cual tuvo un montón de situación y viviemos un montón de situación, hoy, hace 39 años, ya teníamos un caído en Malvinas, que eran el capitán Giachino y un cabo enfermero, Urbina, que estaba herido”.

Relatando destalles de lo que consideró “el horror de la Guerra” en aquel 2 de mayo cuando se hundió el Crucero General Belgrano, en el que estaba la mayoría de los veteranos de Guerra de La Pampa, recordó a los cuatro héroes que quedaron en ese momento, Alberto Amesgaray, Hugo Gatica, Daniel Lagos y Jorge Pardou, “fue el quiebre de la Guerra de Malvinas y luego el 28 de mayo empiezan los ataques y ahí empieza el final de esta historia donde nuestros soldados, que hacía muchos días se encontraban en las trincheras, empezaron a enfrentar al enemigo de siempre, al enemigo inglés. Luego el regreso, que marcó mucho más que la Guerra de Malvinas, porque nos hicieron volver por la puerta de atrás, nos dijeron gracias, firmamos un papelito y volvimos a casa, cuando llegamos a casa nos dimos cuenta que había otras personas que habían vivido la guerra, que eran nuestros padres, que en esos 74 días habían envejecido y cada vez que alguien se acercaba a nosotros para preguntarnos por la historia se les llenaban sus ojos de lágrimas y se alejaban rápidamente, nunca entendíamos el por qué nuestros padres no nos preguntaban qué nos había pasado, con el tiempo entendimos, que no querían revivir el dolor que para ellos había representado la guerra de Malvinas”.

“Malvinas es una gran historia de amor, no hay amor más grande que dar la vida por la Patria, y la Patria somos todos”, continuó Jorge Gaitán, recordando la lucha y a quienes quedaron en el camino, “los que estamos acá tenemos el legado de hacer conocer a nuestros hermanos caídos en la guerra de Malvinas. El año pasado nos abandonó “Nani” Fernández, de Monte Nievas, y hace una semana Miguel Guzmán, los dos ex sobrevivientes del Crucero General Belgrano, creo que lo que resta de nuestros días, como legado, es seguir hablando de nuestros héroes, seguir hablando del valor y del coraje de haber enfrentado a un enemigo que históricamente fue enemigo de nuestro país”.

“Tenemos que empezar a amar a la Argentina, que empezar a amar a nuestras Islas Malvinas, como reclamo, en educación tiene que haber un programa donde el 1 de marzo empecemos a hablar de la historia argentina y que nuestros niños empiecen a conocer a las Islas Malvinas, tenemos un país muy rico en historia, no podemos estar hablando de otros países, que nuestros niños conozcan Malvinas, que nuestros niños se enamoren de Malvinas, y el día de mañana, con las herramientas de la educación y la sabiduría, las vamos a recuperar, no por medio de las armas, la violencia lo único que deja es destrucción, familias rotas y el que vuelve lo hace con una carga muy pesada”, agregó.

A modo de cierre, agradeció a los distintos gobiernos de la provincia de La Pampa, “fue la primera provincia que tuvo una ley de trabajo y de vivienda, y hoy, a 39 años, todavía podemos sentarnos con las autoridades a discutir distintas situaciones, porque nos abrieron las puertas, hay provincias que todavía no abren las puertas y simplemente tienen a los muchachos como una carga en la sociedad, por eso tenemos que luchar, y La Pampa es un ejemplo, ustedes, el pueblo de La Pampa es un ejemplo, porque acompañan en los actos, porque están, nos abrazan, nos saludan y eso es muy importante para el veterano de Guerra de Malvinas y acompañar a nuestros padres, que dejaron a sus hijos en Malvinas. Gracias a todo Metileo, la verdad, señor intendente lo felicito, usted ha cambiado la vida de este pueblo, y esto es un punto de encuentro, que es el punto de encuentro de toda la sociedad argentina”.