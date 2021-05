Abogado condenado por abuso en Victorica: la carta que leyó la mamá de la niña

A la comunidad de Victorica y pueblos vecinos:

Si yo les pidiera hoy a cada uno de ustedes que piensen en la mordida de una serpiente: ¿Qué me dirían? ¿Cómo lo describirían? En lo personal puedo decir que pienso en algo sumamente doloroso, algo que lastima hasta el punto de tornarse insoportable. ¿Por qué les pregunto esto? Porque así define el abuso sexual una víctima que intenta poner en palabras el horror.

Cito ahora las palabras de esta serpiente… perdón… de este Sr. (abusador) en una radio: “La nena no dice nada grave (NADA GRAVE) NADA CLARO, NO PUEDE RELATAR LOS HECHOS”. Permítame decirle ¿No sabe usted que los niños no pueden poner en palabras algunas situaciones que los afectan emocionalmente como la mayoría de los adultos? Su nieta tenía apenas SEIS años, recuerde. Claro que utilizan otros recursos como los dibujos o señas, no se olvide de eso. No voy a entrar en detalles macabros sobre Cámaras Gessel ni pericias psicológicas, pero déjeme remarcar que hay muchos profesionales que lo contradicen. ¿Ignora usted que se realizó una investigación a cargo de estos profesionales que llegó hasta donde llegó porque SÍ hay pruebas? Y además, ¿Hace falta recordarle que se lo declaró CULPABLE? ¿cómo podría olvidarse de esto usted que es conocedor de las leyes?

Tampoco quiero fundamentar la importancia de la Educación Sexual Integral en las escuelas porque a esta altura todos sabemos que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en el cuidado del propio cuerpo. En otras palabras, les da herramientas para poder identificar y comunicar abusos por parte de los mayores que deberían cuidarlos. ¿Qué persona respetable diría que la ESI los confunde? ¿Por qué motivo podría alguien tenerle miedo? ¿será que le teme a que las víctimas puedan usar su voz?

En sus dichos en la radio habla de un sistema PERVERSO. ¿Con perverso se refiere a los organismos que lo acompañan y lo cuidan? ¿Caracteriza como perverso el sistema en el que toda la vida ha estado inmerso? En mi mundo, el perverso es aquel que corrompe la integridad física y emocional de un niño y no se hace responsable de eso.

Todos los dedos señaladores apuntaron en mi dirección: se me acusó de querer dinero, de ser una mala madre, de venganza, de celos, se me culpó hasta de persuadir los dichos de una inocente porque intentaban quitar el foco de lo verdaderamente importante: sus derechos y su seguridad. Realmente queda claro que usted no me conoce en absoluto. Puedo ser muchas cosas pero por sobre todo soy una MAMÁ: que cuida de sus hijos y trabaja en pos de su bienestar, los acompaña, los lleva al médico cuando están enfermos, los busca y los espera a la salida de la escuela. ¿Pueden los dedos acusadores decir lo mismo? Claramente no. Porque para maternar y paternar hay que estar PRESENTES. Para criticar lo que no se hace o lo que se hace mal, también.

Hasta el día de hoy me cuestiono una y otra vez ¿qué beneficios podría obtener yo de todo esto según esas malas lenguas? La gente que me conoce sabe que si realmente sigo de pie y luchando contra esta tormenta es porque llevo la verdad como bandera y sobre todo le CREO a mi hija. Le creí cuando cambió sus actitudes y comportamientos, le creí cuando me confió cada uno de sus miedos y llantos, creo hoy en sus emociones y sueños. Sostengo y sostendré siempre, con todo mi ser, que LOS NIÑOS NO MIENTEN y que hice lo que cualquier mamá hubiera hecho: defender con uñas y dientes a mi hija. Y eso es algo de lo que no me arrepiento, porque lo volvería a hacer una y otra vez solo por cuidarla y protegerla.

Me queda decirte que aunque seas sostén de familia, persona de 65 años, con una trayectoria “impecable” (hasta ahora) nada quita que seas CULPABLE de las aberraciones que hiciste. No sos un pobre tipo, SOS UNA PERSONA CULPABLE PORQUE ASÍ LO DICTAMINÓ LA JUSTICIA.

Por último, me gustaría recordar que aquí no hay otra cosa más que un reclamo legítimo de JUSTICIA. Acá no hay nada oculto, no hay banderas de ningún tipo o color. No voy a dejar que se politice todo porque lo único que busco y buscamos es que cumplas la CONDENA que mereces. Somos gente humilde, respetuosa y laburadora como todos los aquí presentes. Queremos vivir en un pueblo donde nuestros niños y niñas estén seguros. Agradezco de corazón el apoyo recibido. A todos aquellos que se han comunicado con nosotros para brindarnos su ayuda. Esta lucha es por ellas y ellos, por los que no pueden hablar o no se animan, los que sufren en silencio y cargan con una mochila que no pueden sacarse. A todos ellos: los esperamos con los brazos abiertos para escucharlos y abrazarlos. Una cosa es segura: al silencio no volvemos NUNCA MÁS.

Agostina Alfonzo García.

