Violencia policial en La Pampa: "Me pegaron un tiro y se fueron" 

La policía pampeana baleó a un joven que denunció los hechos en Radio Kermés.

"Estábamos en un cumpleaños de la novia de un amigo. Estábamos tomando y mi amigo y su novia se 'mamaron', la piba se quiso ir a General Pico, ella es de allá, entonces mi amigo agarró un cuchillo y se dio una puñalada en la panza", relató el joven.

A raíz de esto, Julio contó que inmediatamente llamaron a la policía, pero que cuando llegaron solo dispararon desde la camioneta y se fueron. "Sin decir nada, tiraron por tirar. Se bajaron y sacudieron, escuché la explosión que me tiró para atrás. Me dejaron tirado, subieron a la camioneta y se fueron".

"Fue un solo tiro, pero me dio en la boca y en los ojos, perdí un ojo y casi pierdo el otro", aseveró.

El joven explicó que en ningún momento tuvieron un enfrentamiento con la policía. "Una vecina me llevó hasta la salita de la Enriqueta Smith, porque la policía me dejó tirado. Hicieron abandono de persona. Ni siquiera llamaron a una ambulancia", relató.

"Me desperté en el Lucio Molas. Al ojo no lo recupero más. Me arruinaron para toda la vida", se lamentó Viñas Juarez.

El joven explicó que los efectivos dispararon con balas de goma que "le volaron el ojo". "Adentro no tengo nada, está vacío", lamentó.

Fuete Radio Kermés - Foto: Dagna Faidutti.