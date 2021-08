Abogados violentos: la denunciante exige los audios del juicio 

Desestimaron su denuncia sin dar explicaciones. Tal como ocurrió con el caso de Victorica – donde el autor de un abuso a una menor es un abogado, fue el Consejo de Niñez y Adolescencia de La Pampa quien busca llevar un manto de claridad en lo ocurrido en General Pico.

Entrevistada en Radio Kermés, Paola sostuvo que “utilizaron argumentos espantosos, con un nivel de violencia que no se puede contar con palabras. Tenía dentro de mis posibilidades que lo desestimaran, pero no sin siquiera hacer una investigación, y sin haber podido acceder a los audios del debate, que son una prueba irrefutable. Se manejaron con una desprolijidad que no amerita la situación, porque se trata de menores de edad”.

Hizo la presentación el 22 de marzo, y le comunicaron telefónicamente que desestimaban la denuncia por falta de pruebas, pero no lo hicieron por escrito, que era lo que ameritaba. “Hubo una oportunidad bastante espantosa, que fue cuando yo estaba dando el testimonio, donde afirmaron una cosa de mi hija y por supuesto que una se descoloca, como culpabilizándonos a nosotras y no al abusador”, recordó.

Paola lamentó que lo único que obtuvo del Colegio de Abogados fue un tratamiento de la denuncia poco seria. “Pedí los motivos y no me respondieron, busqué por todos los medios que se tomaran en serio la denuncia. No hay nadie que se ocupe especialmente, pero tengo gente que nos asesora, como el Consejo de Niñez y Adolescencia de La Pampa, que envió una nota para informarse del tratamiento de la denuncia. Es importante el apoyo porque ellos trabajan en casos así”, completó.

Fuente: Radio Kermés.

