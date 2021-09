Jóvenes de distintas localidades participaron del programa “Gestión para el Desarrollo”

“Desde el Gobierno Provincial siempre se ha apostado al desarrollo regional de la provincia, potenciando cada una de las realidades que tiene las localidades, y escuchando sus inquietudes”, dijo el ministro de Gobierno; justicia y DDHH, Daniel Bensusán, al dirigirse al auditorio.

“Es muy importante que ustedes, jóvenes con capacidad de liderazgo y con posibilidades ciertas de estar, en un futuro no tan lejano, en la toma de decisiones políticas, empresarias, educativas y sociales que seguramente influirán en la vida de las y los pampeanos, puedan juntarse, compartir y enriquecer las ideas que tienen”, dijo más adelante.

Bensusán destacó que “en La Pampa tenemos todo lo que hace falta para ampliar la matriz de producción provincial. Para que nuestros productos se puedan ubicar en el mundo. Y queremos contagiar este entusiasmo. Sobre todo, contamos con un proyecto, a mediano y a largo plazo de La Pampa que queremos”.

“Queremos que al final del día ustedes tengan un panorama de la realidad y las posibilidades de crecimiento reales de nuestra provincia, para que vean que no están equivocados al apostar por el crecimiento y desarrollo de nuestra provincia”, expresó.

El programa de formación involucra a 31 jóvenes de 15 localidades de diferentes puntos de la provincia, con perfiles muy variados provenientes de más de 17 disciplinas, que se desempeñan no solo en el sector público sino también en el privado y en ámbitos académicos.

En esta primera etapa se propuso la realización de tres reuniones, relacionadas con los ejes temáticos: “Inserción global y mercados de exportación”, “Ambiente y energía” e “Infraestructura de conectividad”, además de una visita al Parque Industrial de Santa Rosa.

El ministro Bensusán también manifestó a las y los jóvenes que desde el Gobierno Provincial “tenemos una política de crecimiento real, con posibilidades ciertas y comprobables. Por eso ya creamos una Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta, para que los productos de La Pampa cumplan y tengan el plus de tecnología e innovación necesario para poder ubicarlos en el mundo. Esto se complementa con I-Comex, la agencia que busca nuevos mercados y cómo incorporar nuestra producción a los mismos”.

En el mismo sentido complementó refiriéndose al programa energético provincial, “pensado para ese futuro que se nos avecina, que ya lo tenemos a la vuelta, que pide y exige fuentes de generación de energía limpias y comprometidas con el ambiente. Tenemos empresa mixta de telecomunicaciones. Y también contamos con un banco provincial mixto, fuerte, con reservas y apostando fuertemente al crecimiento provincial”.