Se trata de un paso histórico y clave en términos epidemiológicos habida cuenta que al alcanzar un elevado número de personas inmunizadas en la comunidad, se logrará finalmente ralentizar aún más los contagios.

En el día de ayer se observó la aceptación de las familias a la vacunación de los menores entre 3 y 11 años logrando vacunar (según un corte de la información realizado a las 19;30, debido a que se sigue vacunado) a 5.676 de los 14.119 niños inscriptos hasta el momento (4054 en el día de la fecha).

Se aclaró que paralelamente se vacuna a personas adultas con primeras y segundas dosis y a adolescentes entre 12 a 17 años. Estos últimos con vacuna Pfizer, irán siendo convocados según disponibilidad de dosis.

Es importante resaltar que si bien el riesgo de progresión a formas graves y muerte por la COVID-19 en niños sin vacunar es menor, aunque no nulo, que en la población adulta, está población susceptible puede transmitir el virus.

El hecho de no estar vacunados los convierte en personas vulnerables que pueden enfermar y contagiar, por este motivo es que se amplía la estrategia para vacunar a esta población.

La vacuna que se utiliza en los niños es del laboratorio Sinopharm inactivada, que demostró ser segura y eficaz también para el uso en población pediátrica.

Coberturas altas de vacunas contra la COVID 19 en la población general favorecen la posibilidad de retornar a las actividades sociales, económicas y educativas .

Una vez más para acceder a la vacunación, aquellos que aún no lo han hecho y los padres o tutores que deseen vacunar a los niños, deben inscribirse en la página vacunate.lapampa.gob.ar .