Echegaray, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias (APN) se refirió a la reciente jornada realizada a la vera y en el lecho del río Salado a la que definió como exitosa. “Trabajamos en el Colegio Bardino y todos los años organizamos actividades que tengan que ver con la naturaleza, sobre todo en las causas que tienen que ver con la defensa de nuestros ríos. En la bicicleteada se integró esto de la actividad física y con una coordinación espectacular seguridad, con Policía, Salud, Bomberos y Educación lo que permitió garantizar que nos desplazáramos 12 kilómetros sobre la Ruta Provincial N°10 con la plena confianza de que teníamos la asistencia necesaria”, manifestó.

En relación a las temáticas tratadas, indicó que “se trabajó sobre alimentación saludable y ecología, con profesoras de geografía que contextualizaron la situación con material teórico de la Secretaría de Recursos Hídricos que está muy actualizado, y nos dio un panorama de como está la situación hídrica y en el lugar te das cuenta de eso.

La pérdida y filtración del agua, la salinidad que queda en la tierra donde caminás descalzo, tierra convertida en piedra que se solidificó producto de la sal, y no se siente la arena suave que debería estar. La falta de pasto natural a la orilla del río por la excesiva sal y poca humedad”, sostuvo.

El docente, destacó la participación de las diversas áreas que hicieron posible la jornada, “agradecemos a todas las instituciones que colaboraron y prestaron el servicio de buena voluntad, entendiendo que también es gente de Santa Isabel, que se suman a la causa. Dentro de la actividad instalamos un cesto fijo para depositar basura, con el objetivo de que camión de la basura pase día por medio. Se realizó una limpieza a la vera del río donde se recolectaron latas de cerveza, envases plásticos, entre otros. La idea es generar la conciencia”, sostuvo.

Jornada de concientización frustrada

Cristian recordó una situación vivida anteriormente en el marco de una iniciativa similar que se intentó realizar en el mes de octubre pasado. “Desde hace años realizamos campamentos, en el mes de octubre de este año nos visitó el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, que nos brindó una charla para contextualizar y poner en sintonía a los chicos de la historia del río Atuel, y a la semana se cortó el agua. Todas las planificaciones que pretendían darle uso al recurso natural del río se debieron suspender ya que el calor era intenso y no había agua”, manifestó.

Lucha de antaño

El docente se refirió a la situación que se vive con el desmanejo de la cuenca por parte de provincias vecinas, desde el lugar de nativo de la zona. “Soy nativo de Santa Isabel y Matías Badal es de Algarrobo del Águila y conocemos la situación de vivirla, un año tenés agua y otro no. La sociedad se acostumbró a que en años que viene agua se disfruta y otros no, y se siente la resignación de no tenerlos. Los que tienen la posibilidad de trasladarse a otro lugar lo hacen, y esto desde un lado turístico y no desde lo natural con lo que significa el daño al ecosistema”, manifestó.

Echegaray rememoró situaciones donde el río fue motivo de grandes eventos en la vida de los pobladores de la zona, cuando el cause no era tan ininterrumpido. “Hemos vivido muchas etapas donde festejábamos fiestas del estudiante en el río, y se trasladaba todo un colegio, fiestas de fin de año con familias donde se disfrutaba de espacios hermosos, pero todo esto se fue perdiendo. Hay un gran apoyo del Gobierno provincial desde hace años en este lucha incansable de los recursos naturales donde se revaloriza y se lucha por el recupero de algo que nos pertenece”, concluyó.