Pero también es momento de ponerse al día con las tendencias y por qué no, empezar por tatuarse algo. Tanto si eres ya un veterano en esto de grabar tu piel con tinta como si acabas de empezar te gustará saber cuáles serán las tendencias en cuestión de tatuajes en 2022.

Si bien es cierto que los tatuajes no solo son cosa de tendencias porque lo te tatúes se quedará bastante más tiempo que una temporada, no está de más saber por dónde van los tiros y, sobre todo, puede ser la inspiración que necesitas, el punto de partida para terminar de decidirte. Por eso hemos preguntado a un experto tatuador: Oscar Hove de Ondo Tattoo, un estudio de tatuajes personalizados y de diseño de Barcelona, España. Él nos cuenta cuáles cree que serán las tendencias de tatuajes que veremos el año que está a punto de comenzar. Oscar se muestra prudente y con total sinceridad reconoce que “el mundo del tattoo se mueve de manera más lenta. No podemos medir las temporadas como en la moda. Los ciclos son más largos. Como mucho, podríamos hablar de cuál creemos que será la tendencia para dentro de unos años, y seguramente fallaremos”. Aun así, acepta el reto y nos revela cuáles son sus predicciones.

El negro predomina sobre el color

“Llevamos unos años que el color parece que ha quedado en un segundo plano, y cada vez más la gente pide tatuajes únicamente con la tinta negra como protagonista. Todo apunta a que esto se va a mantener así un tiempo. Así que me atrevería a afirmar que ¡el presente y el futuro es negro!”

¿El fin de la temática Manga?

Oscar Hove ha visto en los últimos tiempos una fiebre por los tatuajes de temática Manga. Personajes icónicos del cómic japonés como Totoro, Goku o de la cultura reciente como los monstruos más famosos de Pokemon, han sido los protagonistas favoritos de muchos para tatuarse la piel o, más precisamente, tatuajes brazo hombre. Y no solo estos personajes reconocibles sino también la propia estética japonesa ha centrado la atención de los últimos años. Sin embargo, el experto de Ondo Tattoo cree que esta fiebre podría estar llegando a su fin. Un buen momento para cambiar de tema… o para lo contrario si lo que te gusta es ir a contracorriente.

La fiebre del lettering continua

Tatuarse mensajes tatuajes brazo hombre, letras o iniciales sigue siendo uno de los temas preferidos y algo que siempre tendrán mucha demanda. El lettering, ya sea en un estilo más moderno, con letras góticas o utilizando la caligrafía de alguien especial o la nuestra propia es la apuesta para quienes quieren recordar algo o expresar un mensaje de forma clara. Un tema que nunca pasa de moda y al que se le puede dar ese toque personal gracias al tipo de letra que elijamos.

Por Marta Martínez / Publicado en www.esquire.com