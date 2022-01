Estado presente: La Pampa volvió a licitar viviendas con recursos nacionales por más de $505 millones

El gobernador destacó que la complementación entre Nación, Provincia y Municipios “nos permite llegar con igualdad de oportunidades, inclusión y derechos en todas las localidades, cerca o lejos de la Casa de Gobierno y sean del signo político que sean”.

El acto administrativo se llevó a cabo en la delegación del IPAV, donde estuvieron presentes el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rodo; el titular del IPAV, Jorge Lezcano, intendentes de las localidades donde se ejecutarán las viviendas y responsables de las empresas constructoras que participaron de la licitación.

El gobernador agradeció la presencia de los intendentes de Guatraché, Sergio Arrese; de General Acha, Abel Sabarots y de 25 de Mayo, Abel Abeldaño por acompañar “el inicio de este proceso que hace mucho esperábamos”.

Instó a los empresarios presentes a “seguir reinvirtiendo en la provincia de La Pampa, porque para este Gobierno provincial ustedes son socios estratégicos. El desarrollo sustentable y continuo de la provincia es parte de una sinergia público-privada y todos los sectores de la economía tenemos que trabajar codo a codo”.

“Acá no hay tiempo para grietas o alineamientos políticos, aquí todos luchamos para que las y los pampeanos estén mejor”, subrayó.

Ziliotto sostuvo que “el Presupuesto Provincial que hemos aprobado, lamentablemente no con el apoyo de todas las fuerzas políticas de la provincia de La Pampa, tiene una suma superior a los 30 mil millones de pesos para 2022 y queremos ejecutarlo todo y entre todos”.

Volver a licitar con recursos nacionales

Recordó que “hubo años en los que no pudimos licitar viviendas con recursos nacionales, que son tan estratégicos y necesarios, como complemento de la inversión permanente que hace el Gobierno de La Pampa, y en muchos casos los intendentes, para cumplir con la política social de entregar techo digno y mejor calidad de vida a pampeanas y pampeanos”.

Detalló que hoy inicia un proceso a partir de convenios ya firmados con el Gobierno nacional por cerca de 2.000 viviendas, de las cuales 233 se licitarán entre esta semana y la próxima. “En este semestre -amplió- estaremos licitando el resto de las 894 viviendas correspondientes al primer convenio firmado con el ministro -de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación- Jorge Ferraresi y lo antes posible comenzaremos a licitar las 1.100 casas correspondientes al segundo convenio firmado en el mes de Agosto”.

Paliar el déficit y generar trabajo

El gobernador enfatizó la importancia del complemento entre nación, provincia y municipios en la ejecución de viviendas dignas, “porque nos permite comenzar a dar respuestas a esas casi 20 mil familias en todo el territorio que esperan por su casa, sino que damos respuesta a través de la obra público, un sector que rápidamente dinamiza la economía, para generar mano de obra y actividad económica”.

“Hoy es tangible que en cada una de las localidades de La Pampa estamos haciendo viviendas. Entre 2020 y 2021 firmamos con los Intendentes convenios para construir cerca de 700 viviendas. Hoy tenemos 388 en construcción y pensamos repetir ese número en lo que es el programa Mi Casa I, para ejecutar viviendas en localidades que tienen baja densidad poblacional”, afirmó.

En relación a la ejecución del programa Mi Casa II informó que “ya se han licitado 430 que se están construyendo en Santa Rosa, General Pico, Eduardo Castex, General Acha y Toay, e inmediatamente se adjudiquen comenzaremos otro proceso más”.

Más licitaciones

El presidente del IPAV, Jorge Lezcano, destacó el acto, “primero porque son viviendas y segundo porque vuelven a licitarse con fondos nacionales aunque la provincia aporta una parte importante al hacer los nexos de infraestructura. Esta semana y la que viene son 233 pero después como dijo el gobernador, seguimos con las 650 viviendas para completar el primer cupo y luego viene el de 1100 que ya estamos trabajando”.

Detalló “las licitaciones para el semestre del resto de las 650 viviendas. Serán 20 en Macachín; 20 en Colonia Barón; 20 en Rancul; 30 en intendente Alvear; 40 en Toay; 40 en Eduardo Castex; 280 en Santa Rosa; 200 en General Pico”.

Además recodó que “en el Plan “Mi Casa 1” hay en ejecución 388 y proyectadas 290 más 55 de servicio y “Mi Casa 2” en ejecución 430 y en procesos de licitación 10.

“Hoy retomamos una senda de la política habitacional que La Pampa la sostuvo para las localidades más chicas pero no hay que olvidar que durante cuatro años no tuvimos cupo. Hay que remontarse al programa “Techo Digno” de Cristina –Kirchner- para encontrar viviendas para La Pampa. Hoy volvemos otra vez con los gobiernos provincial y nacional que retoman aquello tan importante para la familia como es la construcción de casas”

Presupuestos y ofertas

Las 40 viviendas en General Acha cuentan con un presupuesto oficial de $215.296.390,28, hubo dos ofertas: ECOP construcciones que cotizó $290.037.743,76 y GRG construcciones de Gondean Gustavo que hizo una oferta por $297.173.355,62

Para las 34 en 25 de Mayo el presupuesto oficial era de $183.004.983,74 y también se presentaron dos empresas: Innokonst S.A. que ofertó $247.160.029,52 y ECOP que presentó $253.071.728,12.

Por último, para las 20 viviendas en Guatraché, el presupuesto oficial era de $106.839.960,96. Presentaron sus propuestas tres empresas: ECOP, que ofertó $148.499.571,116; Canalis Antonela que cotizó $144.981.826,82 y BK Construcciones que presentó una oferta por $149.946.552.