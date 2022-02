SEMPRE anunció nuevo esquema en la cobertura ginecológica

Giacobbe remarcó ante la Agencia Provincial de Noticias que finalizó la instancia de negociación con los ginecólogos y que el SEMPRE continúa en un permanente crecimiento y mejora de sus servicios para garantizar a sus afiliados y afiliadas una cobertura médica relevante en la Provincia.

“Ha finalizado la instancia de negociación con la Asociación de Ginecólogos, en la cual intervinieron diferentes actores tratando de acercar posiciones, desde las obras sociales para restablecer el servicio, desde el propio Ministerio de Salud en dos o tres oportunidades, el Instituto de Seguridad Social, las obras sociales, la Secretaria de Trabajo y Promoción del Empleo, digamos que existió predisposición desde nuestra parte, del lado de la seguridad social, permanentemente, en llegar a algún acercamiento. Nos encontramos una semana antes de terminar el mes de enero que no hay una cuestión de negociación, sino que hay una cuestión de imposición, con el afiliado o en este caso afiliada de por medio como rehén, lamentablemente de esta situación. Es una elección, que no es de las obras sociales ni de la seguridad social, sino que es una decisión de los propios profesionales”, explicó.

Reiteró que el conflicto ya no existe y que se buscan nuevas alternativas de atención para garantizar las prestaciones. “Se largó un nuevo esquema en la cobertura ginecológica, que contempla brindar determinadas prestaciones con otras especialidades en forma alternativa. Por ejemplo, las ecografías hacerlas en los centros de diagnósticos, los papanicolaou que los puedan hacer los médicos generalistas y algunas prestación de mayor complejidad serán derivadas. Después está el ámbito de Salud Pública, el cual tuvimos reuniones y garantizamos la atención, se reforzó el tema de guardias, tanto en el Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de General Pico como en el Lucio Molas de Santa Rosa, de forma tal que ningún afiliado se quede sin acceso a alguna prestación”, afirmó.

Giacobbe hizo referencia a la preocupación que genera el tema de los partos y cesáreas previstos para el mes de febrero. “Tenemos 61 afiliadas con fecha probable de parto en el mes de febrero, de las cuales diez ya estarían resueltas con los ginecólogos que regresaron. Hay cuatro profesionales que retomaron el servicio, incluso podrían llegar a tomar algunos de los otros pacientes también”, comuncó.

“Y los pacientes que aún no resolvieron su situación, tendrán garantizada la cobertura total a través de Salud Pública, hicimos un acuerdo para reconocer esas prestaciones que son excedentes, o sea adicionales a lo que veníamos haciendo en Salud Pública”, agregó.

“Por otro lado, aquel afiliado que por esa cuestión lógica de relación entre paciente y profesional, porque es una especialidad muy sensible, y que pueda pagar a su profesional alguna de estas prestaciones, la obra social reintegrará a partir de ahora los valores de la obra social. Estamos analizando mejorar ese reintegro, será retroactivo al 1° de febrero. Pero aquel afiliado o afiliada que no lo pueda sustentar de su propio bolsillo, lógicamente va a estar garantizado a través del sistema de Salud Pública”, contó.

Giacobbe manifestó que desde la institución se continúa apelando a que el profesional pueda restablecer el servicio de atención. “Para nosotros no es una etapa de negociación, porque indudablemente todo el esfuerzo que se realizó desde este sector no tuvo el resultado esperado”.

Por último, manifestó que se activó fuertemente la búsqueda de profesionales fuera de la Provincia. “Se activó fuertemente la búsqueda de profesionales foráneos, desde todos los lugares, desde el propio Ministerio de Salud, desde las obras sindicales a nivel nacional, desde la prepaga con intervención de las sedes nacionales y nosotros desde la obra social provincial, tratando de avanzar en eso. Hay avances concretos, es un camino más largo, será una transición. Había quedado todo suspendido tratando de que se restablezca el servicio con los ginecólogos locales, pero como no se logró, en este momento se activó la búsqueda. Las condiciones laborales que ofrecemos son buenas, no son ni más ni menos que las que tiene quienes trabajan acá y parecen tentadoras para quienes quieren radicarse en la Provincia”, finalizó.