Carro Quemado: el Pro Vida continúa durante el mes de febrero

Un equipo del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por la directora de Planificación, Laura Ramborger, visitó la localidad, con la finalidad de supervisar las acciones de la colonia de vacaciones, que en este caso continúa producto de haber estado cerrada por casos de COVID y en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias comentó que “hay un grupo numeroso” y destacó que las actividades sigan haciéndose más allá de la fecha de cierre.

La funcionaria provincial explicó que “estamos aquí llegando al final de los monitoreos de Pro Vida. Es una localidad que nos faltaba recorrer porque a principios del verano tuvimos muchos contagios en la Provincia y fue uno de los pueblos que decidió postergar el inicio en tanto y en cuanto bajaran los casos de aislamiento que tenían, comenzaron más tarde por eso también se extiende el programa”.



Manifestó que “vemos un numeroso grupo de chicos y chicas, sobre todo entre 3 y 15 años que vienen a desarrollar sus actividades, muchos de los adolescentes hacen trabajo de natación casi exclusivamente y es lo que más les gusta. Estamos contentos con el trabajo y con que se compense el tiempo que no pudo iniciarse a principio de temporada”.

Agregó que “siempre está esa mirada de cuidado para con las personas, tratando de articular. Cuando uno hace buenas propuestas los chicos, los jóvenes y los adultos concurren y participan, es como una fórmula probada, cuando la propuesta es interesante el grupo se mantiene y se sostiene”.

Puntualizó que “en todas las colonias hay profesionales, profesores de educación física incluso en las localidades más lejanas del oeste donde es más difícil de llevar ese recurso humano. Además, casi todos los municipios trataron de incorporar a estudiantes universitarios que vuelven al pueblo para las vacaciones, más allá del rubro que sea, estudiantes de odontología, de educación física, de nivel inicial, etc. Y eso hace a que las actividades sean distintas porque se le encuentra otro sentido y otra motivación, hacen que se todo más interesante. Mientras tengamos todas estas cuestiones más motivadoras vamos a seguir teniendo a los chicos y chicas acá y no en la calle que es lo que queremos”, concluyó.

Federico Urquiza-Director de Deportes

El director de Deportes local consideró que “en esta temporada, en particular a parte de la cuestión epidemiológica y el clima tuvimos que hacer ajustes en todo lo planificado”.

Federico comentó que “asisten entre 35 y 40 chicas y chicos de la localidad y algunos que vienen de paso”.