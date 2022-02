Covid en La Pampa: de 746 muestras, hubo 219 casos positivos

El Gobierno de la provincia de La Pampa, a través del Ministerio de Salud, comunicó que en horas de la tarde del día de la fecha concluyó el procesamiento de 746 muestras en los laboratorios de la Dirección de Epidemiología, del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno y Hospital Lucio Molas, como así también en los diferentes Centros de Salud que analizan test de antígenos y las muestras analizadas por LAMP-PCR procesadas en los laboratorios de General Acha, Realicó, Eduardo Castex Hospital Evita, Victorica y 25 de Mayo.

Hasta el corte de la información, en un total de 746 muestras, 219 personas resultaron positivas. De ellas 59 residen en Santa Rosa, 55 en General Pico, 10 en General Acha, 10 en Realicó, 8 en La Adela, 8 en Guatraché, 7 en 25 de Mayo, 7 en Eduardo Castex, 6 en Toay, 5 en Victorica, 5 en Telén, 3 en Ingeniero Luiggi, 3 en Parera, 3 en Agustoni, 2 en Catriló, 2 en Jacinto Arauz, 2 en Bernasconi, 2 en Gral. San Martín, 2 en Bernardo Larroudé, 2 en Arata, 2 en Macachín, 2 en Intendente Alvear, 2 en Rolón, 2 en Colonia Santa Teresa, 1 en Colonia Barón, 1 en Trenel, 1 en Alpachiri, 1 en Winifreda, 1 en Carro Quemado, 1 en Ataliva Roca, 1 en Coronel Hilario Lagos, 1 en Doblas, 1 en Loventuel, 1 en Sarah.

Aclaración sobre la carga de casos confirmados en el Reporte Nacional

Es importante aclarar que existe una diferencia de casos confirmados entre el Reporte Provincial y el Nacional ya que se asisten y notifican pacientes que viven en otras provincias que tienen domicilio legal (el que figura en el DNI) en la provincia de La Pampa.

Búsqueda Activa y test rápidos

La estrategia de búsqueda activa con diagnóstico por antígenos lleva entrevistados 315.929 ciudadanos.

Test rápidos

Santa Rosa 246-56

General Pico 141-53

La Adela 13/8

Doblas 2/1

Toay 28/6

At. Roca 2/1

Rolon 3/2

La Maruja 1/0

Sarah 1/1

Parera 6/3

Winifreda 1/1

Trenel 5/1

Arata 2/2

Vertiz 7/0

Alvear 9/2

25 de Mayo 13/7

Ing Luiggi 8/3

Larraude 2/2

San Martin 2/2

Emb Martini 2/0

J Arauz 10/2

Macachin 3/2

Col Baron 2/1

Santa Teresa 2/2

Bernasconi 6/2

Realico 22/9

Ed Castex 9/7

Catrilo 5/2

Loventue 1/1

Carro Quemado 3/1

Telen 9/5

Guatrache 14/8

Agustoni 3/3

Gral Acha 29/10

Luan Toro 3/0

Victorica 17/5

H Lagos 2/1





Nuevos puestos de detección COVID (Santa Rosa)

Total de test: 90 hisopados

Positivos: 22 hisopados

Negativos: 68 hisopados

Puesto Ciudad Judicial:

17 Hisopados

6 Positivos

11 Negativos

Predio del ferrocarril:

27 hisopados

4 positivos

23 negativos

Puesto de Detección Terminal

46 hisopados

12 positivos

34 negativos

Situación Provincial

Desde el inicio de la pandemia, en nuestra provincia, se registraron 104.219 casos positivos para COVID-19, de los cuales 1.831 permanecen activos, 945 han fallecido y 101.443 se han recuperado, 422 en el día de hoy.

Los casos confirmados activos pertenecen a las siguientes localidades 889 Santa Rosa, 163 General Pico, 106 Toay, 69 Victorica, 63 Rancul, 40 La Adela, 37 General Acha, 37 25 de Mayo, 34 Guatraché, 31 Eduardo Castex, 26 Realico, 26 Jacinto Arauz, 25 Catriló, 18 Lonquimay, 15 Gral. San Martin, 14 Ingeniero Luiggi, 14 Colonia Barón, 13 Bernasconi, 12 Parera, 12 Trenel, 10 Telén, 10 Bernardo Larroudé, 9 La Humada, 8 Uriburu, 8 Duval, 8 Speluzzi, 7 Chaccharramendi, 7 Quemú Quemú, 7 Vertiz, 6 Macachín, 6 Alpachiri, 6 Winifreda, 6 Quetrequen, 5 Arata, 5 Intendente Alvear, 5 Rolon, 5 Caleufú, 5 Conhello, 4 Ataliva Roca, 4 Alta Italia, 4 Dorila, 4 Perú, 4 Quehue, 4 Rucanelo, 4 Santa Isabel, 3 Agustoni, 3 Carro Quemado, 3 Anguil, 3 Monte Nievas, 2 Colonia Santa Teresa, 2 Coronel Hilario Lagos, 2 Loventuel, 2 Miguel Cané, 2 Anchorena, 2 Casa de Piedra, 2 Embajador Martini, 2 General Campos, 2 La Reforma, 1 Doblas, 1 Sarah, 1 Miguel Riglos, 1 Metileo, 1 Puelén, 1 Villa Mirasol.

Total de internados COVID positivo: 32 pacientes

-UTI: 8 internados

-UTI Hospital Lucio Molas 6 pacientes

-UTI Centeno 1 internado

-UTI Acha 1 internado

Clínica médica: 24 internados

-Clínica Médica del privado 2

-Modular Lucio Molas 8 pacientes

-Gobernador Centeno 3 pacientes internados en modular

-Hospital Evita 2

-Hospital de Alvear 1 pacientes internados

-Hospital de Acha 1 pacientes internados

-Hospital de Toay 2 pacientes internados

-Hospital de Alpachiri 1 paciente internado

-Hospital de Realico 1 paciente internado

-Hospital de 25 de Mayo 3 pacientes internados

Ocupación de Camas de Terapia Intensiva

Al día de la fecha la provincia de La Pampa cuenta con 144 Unidades de Terapia.

-65 UTI adultos COVID-19, de las cuales 8 se encuentran ocupadas.

-79 UTI no COVID-19, de las cuales 42 se encuentran ocupadas.

El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia es del 34.7 %.(corte de la información realizado a las 18).

Fallecidos

Hasta el momento del cierre del parte diario no se informaron fallecimientos.