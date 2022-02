Carro Quemado es Campeón del Torneo femenino de fútbol

Carro Quemado se dio el gustazo: dio la vuelta olímpica como campeón del fútbol femenino provincial, al vencer por penales en la finalísima a All Boys. La cancha fue una fiesta. Igualaron 0 a 0 y definieron desde los 12 pasos. Carro Quemado se tomó revancha de la final que había perdido por el título de la Liga Cultural, ante el mismo rival, consignó Radio Kermés.

La gran final del provincial se definió por penales y se palpitó en la radio del fútbol femenino: Radio Kermés transmitió desde Carro Quemado el partido que definió la Copa Mari Acevedo.

En un clima de fiesta, los dos mejores equipos de la provincia igualaron sin abrir el marcador. Empataron 0 a 0 en los 70 minutos reglamentarios y definieron por penales.

En la definición, arrancó pateando All Boys y Antonella Chico convirtió (la arquera Daniela Morales estuvo cerca de sacarlo). Después Jenina Aznarez igualó 1-1 con el borde interno contra un palo (también estuvo próxima la atajada). Camila Rojas convirtió el siguiente para All Boys: la cruzó bajo. Después pateó Daniela Morales, la arquera de Carro: la ubicó abajo contra el palo izquierdo. Dalma Kowalczuc lo tiró afuera, po arriba del travesaño. Después fue el turno de Martina Velázquez, una de las figuras del partido: convirtió y le dio la ventaja al local. Agostina "La Joya" Maldonado hizo el suyo para All Boys, con calidad. Después fue el momento de Romina Díaz, una de las figuras del torneo: convirtió aunque la arquera estuvo a punto de atajarlo. La goleadora Joana Calderón le dio esperanzas al auriazul al poner el 4-4, pero Ana Islas -la goleadora de Carro- le dio la gran victoria a su equipo con el último disparo.

Hubo muchísimo público en el estadio y el clima fue y vino permanentemente: se nubló, salió el sol, sopló un fuerte viento, según los momentos. En la previa, una fuerte tormenta de granizo atacó las zonas cercanas a la localidad.

Durante el primer tiempo fue un partido parejo, aunque sin grandes situaciones de gol. A Carro le anularon un gol porque la delantera antes de definir paró el balón con la mano. Del otro lado, Joana Calderón tuvo un mano a mano, pero la tapó Melina Alvarez.

En la segunda parte, All Boys estuvo a poco de abrir el marcador a los 8 minutos, cuando la arquera local tuvo uno de sus pocos errores y se le escapó la pelota, pero las defensoras llegaron a tiempo para salvar la situación.

El coplemento se hizo trabado y confuso, con pocas situaciones de gol. Se sumaron infracciones y el encuentro se puso más "picante". La tensión por el resultado marcó las acciones, pero el comportamiento de los dos equipos fue muy correcto. También estuvo a la altura de las circunstancias el arbitraje de Gerardo Blackall.

All Boys llegó con un centro largo en una jugada de cierto riesgo, en tanto que Carro Quemado reclamó un penal en perjuicio de Ana Islas.

La transmisión kermesera tuvo el relato de Johnny Molleker y los comentarios de Paola Torrez, como ocurió también durante los partidos del torneo Desarrollo de la Liga Cultural.

También formaron parte de la delegación kermesera que viajó al cercano oeste Dagna Faidutti (reportera gráfica), Juliana Tardáguila y Alejandro Berón. En los estudios kermeseros, Nina Yanes fue responsable de la operación técnica y la puesta en el aire.

FUENTE: Radio Kermés.