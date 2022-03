Concientización sobre el consumo de sal: con qué la podemos sustituir

Esta fecha fue instituida en 2005 por la World Action on Salt and Health (WASH) con el objetivo de concientizar a la sociedad en la reducción de su consumo como aporte para la mejora de la salud de la población mundial.

El objetivo de esta campaña de concientización tiene un enfoque preciso, todos pueden mejorar su salud: eliminar el hábito de la sal.

Hace tiempo que se sabe que demasiada sal puede dañar la salud y provocar muertes innecesarias por ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Las políticas de reducción de sal dirigidas específicamente a la industria alimentaria son necesarias y proporcionales: las tres cuartas partes de la sal que la población come cada día ya se encuentra en alimentos envasados ??y preparados. El consumidor no puede eliminar esto, por lo que simplemente decirle a la gente que coma menos sal no funcionará mientras la comida tenga alto contenido de sal.

Importancia en la reducción de la ingesta de sal

Según datos de la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR 2018), en Argentina, más del 40% de la población adulta tiene presión arterial elevada, lo que representa aproximadamente 16 millones de personas, de las cuales un tercio desconoce su condición.

En este marco, el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y del Programa provincial de Alimentación Saludable, sostiene y remarca la importancia de limitar el consumo excesivo de sodio, que es una de las principales causas de Hipertensión Arterial (HTA), una afección que produce más de 7 millones de muertes cada año en el mundo y es causa de enfermedad renal, cerebro vascular e infartos.

Es importante remarcar que en Argentina se consume más del doble de la sal recomendada por la OMS por día y que las recomendaciones de reducción de consumo de sodio se aplican a todas las personas, hipertensas o no y en todas las edades.

Recomendaciones para sustituir la sal

El exceso de sal es perjudicial para la salud. Desde el Programa Provincial de Alimentación Saludable se recomienda consumir al día un máximo de 5 gramos de sal o 2 gramos de sodio (incluyendo el sodio presente en los alimentos).

Existen algunos productos y especias que se recomiendan para sustituir la sal, logrando de este modo ingerir comidas más saludables y que produzcan saciedad.

Productos y especias para sustituir la sal

. Ajo y cebolla

. Pimienta negra y pimentón dulce o picante

. Orégano y tomillo

. Albahaca y cilantro

. Comino, jengibre y cúrcuma

. Vinagretas caseras

La reducción de la sal en la dieta es una de las medidas recomendadas para prevenir las enfermedades no transmisibles y señalada como una de las mejores estrategias para mejorar la salud de la población según la Organización Mundial de la Salud.