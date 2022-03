El Colorado, exfutbolista de Boca y ex secretario de Deportes de la Nación durante el gobierno de Macri, apuntó contra el Consejo de Fútbol. "A Boca le falta paz interior, hace tiempo. Y no lo pueden modificar. A mí me da la sensación que le falta madurez institucional. Hay respuestas de los muchachos del Consejo que parecen que tienen 22 años y son futbolistas", explicó Mac Allister, señalando sin nombrar a Riquelme, el Patrón Bermúdez y Raúl Cascini.

“El Patrón” liquidó a Macri

Hace algunos días, durante su paso por Expoagro, Macri criticó la gestión de Riquelme: "Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club. Nos está arruinando". Antes esto, el Patrón Bermúdez – exjugador de Boca- salió a responderle con los tapones de punta y reavivó el conflicto entre ambos en medio de la lucha política en Boca de cara a las elecciones de 2023.

“Amo este país, aunque soy colombiano, tengo un hijo argentino, que nació en esta tierra, me siento totalmente agradecido… Me sorprende que el mandatario que más endeudó a este país históricamente, que no puede dar lecciones de cómo administrar, salga y hable mal de nuestro club”, afirmó Bermúdez.